Elinvoimainen Vakka-Suomi –seminaari: Vakka-Suomella kokoaan suurempi rooli Suomen talouskehityksen kannalta

26.7.2017 11:00 | Turun kauppakamari

Suomen talous on teollisuusvetoisesti lähtenyt nousuun ja Varsinais-Suomella on tässä suuri rooli. Suhteellisesti ottaen Vakka-Suomen kehitys on ollut kaikkein nopeinta. Nopea kasvu voi synnyttää myös pullonkauloja, jotka pahimmillaan saattavat rajoittaa koko potentiaalisen kasvun toteutumista.

Kilpailukykymme keskeinen tekijä on, kuinka hyvän toimintaympäristön kaupunkimme ja kaupunkiseutumme tarjoavat kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille. Vaikka suurimmat kaupungit ovat vetovoimaisimpia, on seutukaupungeilla tärkeä rooli, mitä ei kansallisessa politiikassa saa unohtaa.

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansallinen merkitys korostuu

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kasvu jatkuu ja levittyy ja toisaalta niiden kansallinen merkitys kilpailukykymme kannalta korostuu. Vetovoimaisimpia ovat suurimmat kaupungit ja osin pienet ja keskisuuret kunnat jopa kamppailevat suurkaupungistumisen megatrendiä vastaan. Koko Suomen kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös seutukaupungit menestyvät. Uudellakaupungilla ja koko Vakka-Suomella tähän on pelimerkkejä. Aluepolitiikkamme tarvitsee kuitenkin selkeämpiä linjauksia seutukaupunkien elinvoiman kehittämiseksi.

Teollisuutemme kilpailukyvyn varmistamiseksi on huolehdittava, että maakuntamme ja sen eri seutukunnat tarjoavat toimintaympäristön, jossa kansainvälisesti kilpailukykyinen teollisuustuotanto voi sijaita. Liikenne- ja kasvukäytävät ovat avainasemassa paitsi työvoiman liikkuvuuden, myös tehokkaan logistiikan kannalta. Nopeat ja sujuvat yhteydet suorastaan ratkaisevat alueiden menestymisen tai menestymättömyyden.

Kenties akuutein ja isoin ja haaste nykytilanteessa on työvoiman saatavuus. Tekijöitä ja kiinnostusta teolliseen työhön on, mutta kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen vaatii jonkin verran työtä. Työvoiman liikkuvuutta maakunnan sisällä on kehitettävä ja pidemmällä tähtäimellä koko Turku-Helsinki-Tampere kolmio on nähtävä yhtenäisenä työssäkäyntialueena.

On selvää, että Varsinais-Suomi ja Turun yliopisto tarvitsevat oman teknisen tiedekunnan, mikä merkittävästi tukee alueen työvoimatarjontaa sekä niin sanottua innovaatioympäristöä. Yhteistyö eri toimijoiden välillä, sekä monipuolisuus elinkeinotoiminnassa ja väestössä ovat olennaisimpia asioita myös Vakka-Suomen kehittämisessä.

Teollisuustuotannon kasvu lisää työllisyyttä ja sitä kautta ostovoimaa, mikä puolestaan lisää kaupan- ja muiden palvelujen tarjontaa. Palvelut sijoittuvat asiakkaiden lähelle, joten Vakka-Suomen osaltakin ydinkysymys on ostovoiman kehittyminen. Tähän taas vahvimmin vaikuttaa asukasmäärän kasvu, mikä korostaa seutukaupunkien vetovoimaisuuden merkitystä asuinpaikkana. Tähän vaikuttaa muun muassa julkisten palveluiden riittävä saatavuus sekä kaupunkien ja sen alueella toimivien yhteisöjen kyky tarjota hyvän ja aktiivisen elämisen puitteet.