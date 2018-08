Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö ja Messukeskus tiivistävät yhteistyötään. Uusi yhteistyösopimus kattaa vuodet 2019-2022, joiden aikana Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -suomenmestaruuskilpailut sekä Suomen Bocuse d’Or karsintakilpailut kilpaillaan Messukeskuksessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada Bocuse d’Or Europe 2022 -kokkikilpailu Suomeen ja pidettäväksi Messukeskuksessa.

Vuonna 2019 Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut järjestetään Kevätmessuilla. Helsingin Kirjamessujen ja Viini ja Ruoka -tapahtuman yhteydessä syksyllä 2019 kilpaillaan puolestaan Suomen Bocuse d’Or - karsintakilpailu, jossa valitaan Suomen seuraava edustaja maailman arvostetuimpaan kansainväliseen Bocuse d’Or -kokkikilpailuun. Vuonna 2020 kilpailut käydään Suomen johtavassa ravintola- ja ruoka-alan ammattitapahtumassa Gastro Helsingissä.

ELO-säätiön ja Messukeskuksen yhteistyön tavoitteena on yhteistyökumppaniensa kanssa nostaa kilpailujen avulla esiin suomalaista juoma- ja ruokakulttuuria sekä tukea ravintola-alan ammattilaisten osaamista ja arvostusta.

- Messukeskus toimii yhteistyösopimuksen lisäksi kilpailujen yhtenä pääsponsorina mahdollistaen esimerkiksi kilpailukeittiöiden ja koko kilpailukeittiöalueen rakentamisen, sanoo Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

- Olemme iloisia, että yhteistyömme Messukeskuksen kanssa jatkuu ja monipuolistuu. Haluamme nostaa Suomen sen ansaitsemalle paikalle kansainvälisesti kiinnostavana ruoka- ja juomakulttuurin ja ravintola-alan edelläkävijänä, sanoo ELO-säätiön toimitusjohtaja Bettina Lindfors.

- Kokki- ja tarjoilijakilpailujen järjestäminen suurelle yleisölle tarkoitettujen tapahtumien yhteydessä antaa meille hienon mahdollisuuden näyttää, millaista huippuosaaminen ravintoloissa parhaimmillaan on Suomessa. Aiemmasta poiketen ensi vuonna myös muut kuin ravintola-alan ammattilaiset pääsevät seuraamaan koko kilpailujen kulkua tulosten julkistamiseen saakka, kertovat Bettina Lindfors ja Anni Vepsäläinen.

Vuonna 2018 Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut pidettiin Gastro Helsinki -messuilla. Vuoden Kokki 2018 on Kalle Tanner ja Vuoden Tarjoilija 2018 on Noora Sipilä. Suomea Bocuse d'Or -kilpailussa edustaa Ismo Sipeläinen kaudella 2018-2019 assistenttinaan Johan Kurkela. Bocuse d’Or Europe 2018 -karsintakilpailussa Suomi sijoittui 4. sijalle. Bocuse d’Or on maailman vaativin ja arvostetuin kokkien maailmanmestaruuskilpailu.

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö kokoaa suomalaisen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuurin parhaat tekijät, palvelut ja tuotteet yhteen lisäten ruoka- ja juomakulttuurin arvostusta Suomessa ja kansainvälisesti. ELO-säätiö vastaa kokkien ja tarjoilijoiden suomenmestaruuskilpailujen järjestämisestä ja hallinnoi Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -tavaramerkkejä. Lisäksi ELO-säätiö vastaa Suomen osallistumisesta Bocuse d’Or -kilpailuun. www.elo-saatio.fi #vuodenkokki #vuodentarjoilija #bocusedorfinland

Gastro Helsinki on Suomen johtava ruoka- ja ravintola-alan ammattilaisten tapahtuma, joka järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2020. Gastro Helsingissä käy noin 16 000 alan ammattilaista. www.gastrohelsinki.fi

Kevätmessut on Suomen johtava puutarhaan, kotiin, mökkeilyyn ja ruokaan keskittyvän viiden tapahtuman kokonaisuus Messukeskuksessa maalis-huhtikuussa. Edellisen kerran Kevätmessuilla vieraili noin 50 000 kuluttajaa. www.kevatmessut.fi

Helsingin Kirjamessut ja Viini ja Ruoka -tapahtuma on Suomen suurin messutapahtuma yli 80 000 kävijällään. Kirjamessujen yhteydessä Messukeskus järjestää yhteistyössä Viinilehden kanssa Suomen suurimman kuluttajille suunnatun ruoka- ja viinitapahtuman Viini ja Ruoka. www.helsinginkirjamessut.fi/ www.viiniruoka.fi

Suomen Messusäätiö tukee Vuoden Kokki -kilpailua lahjoittamalla voittajalle 10 000 euron arvoisen rahapalkinnon ammattitaidon ylläpitämiseen. #messusäätiö