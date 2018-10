ELO-säätiön ruokakulttuuripalkinto 2018 John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeelle ja ravintola Nollalle

ELO-säätiön Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinnot annettiin tänä vuonna kahdelle suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijälle, John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeelle ja ravintola Nollalle. Lähikalahankkeen tavoitteena on edistää kotimaisen ja vajaasti hyödynnetyn särkikalan elintarvikekäyttöä Suomessa. Ravintola Nolla on Pohjoismaiden ensimmäinen todellinen hävikkivapaa ravintola, joka keskittyy parhaaseen paikalliseen luomutuotantoon.

John Nurmisen Säätiön Lähikalahanke – maistuva särkikala hyötykäyttöön

John Nurmisen Säätiön Lähikalahanke auttaa vähentämään rannikkovesien rehevöitymistä ja sinilevää samalla, kun hanke tarjoaa uusia toimintamahdollisuuksia kalastajille sekä tuo terveellistä kotimaista syötävää kuluttajien ulottuville. Särkikalan kestävä pyynti lisää myös vesistön muiden kalojen, kuten petokalojen elintilaa tasapainottaen kalaston rakennetta. "Tänä vuonna hankkeen kalastajat kalastivat yhteensä lähes 200 000 kg särkeä ja lahnaa, ja nostivat saaliin mukana merestä pois 1,5 tonnia levien kasvua ruokkivaa fosforia", kertoo hankkeen projektipäällikkö Miina Mäki.

"John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista, kestävästi pyydetyn kotimaisen särkikalan tuominen kuluttajien lautasille toteutui viime vuonna, kun yhteistyössä Keskon kanssa saatiin kauppoihin Saaristomeren lahnasta valmistettu Pirkka saaristolaiskalapihvi. Itämerestä kestävästi pyydetyn kalan syöminen on fiksu ja maistuva ilmastoteko", jatkaa Mäki.

Lähikalahanke päättyy vuoden 2019 lopussa. "Tuotantoketjussa on vielä epävarmuuksia, ja mukana on paljon pieniä toimijoita. Tulevana vuonna suurimpana tavoitteenamme on varmistaa, että kestävät Lähikalatuotteet pysyvät kaupoissa myös hankkeen päätyttyä. Kysynnän vahvistamisella ja kuluttajilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa, ja sitä tämä palkinto tukee hienosti", kiteyttää Mäki vastaanottaessaan ruokakulttuuripalkinnon.

Ravintola Nolla – pyrkii nollahävikkiin tarjoten luomutuotettua lähiruokaa

Helsingissä sijaitsevan Ravintola Nollan tavoitteena on muuttaa koko ravintolakenttää pyrkiessä nollahävikkiin. Ravintolan perustajien Carlos Henriquesin, Luka Balacin ja Albert Franchin toive omasta jätteettömästä ravintolasta syntyi turhautumisesta ravintoloiden tapaan toimia jätteiden suhteen. Tekemällä suoraan yhteistyötä tuottajien, suunnittelijoiden, insinöörien ja arkkitehtien kanssa ravintola Nolla pyrkii vähentämään jätettä raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista lähtien vesi- ja energiatehokkuuden minimointiin saakka. Maukasta ruokaa valmistetaan hyödyntäen kuluvan sesongin raaka-aineita ja viinilistalta löytyy pientuottajien luonnonmukaisesti valmistettuja viinejä. "On suuri ilo olla näyteikkuna suomalaisille huippuraaka-aineille uudessa valossa", kertoo Luca Balac.

"Suomalainen ruokakulttuuri kehittyy huimaa vauhtia kiitos intohimoisten ammattilaisten visioiden ja yhteistyön. Oman tekemisemme lisäksi haluamme innostaa ja haastaa myös muita toimijoita jätteettömyyteen. Aika ajoin ravintolassamme vierailee tunnettuja huippukokkeja, jotka uskaltavat ottaa haasteemme vastaan. Jätteetön asenne on oppimista, tiedon jakamista ja yhdessä tekemistä, mutta yhtä lailla hauskaa ja kannattavaakin", toteaa Luka Balac.

Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinto

ELO-säätiön vuosittain jakaman palkinnon tavoitteena on osoittaa suomalaisen ruokakulttuurin kirjo tekojen ja tekijöiden kautta. Palkinnolla ELO-säätiö eli Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö nostaa esiin edelläkävijöitä, jotka lisäävät ruokakulttuurimme kiinnostavuutta meillä ja maailmalla. Vuosittain jaettavien Lentävä lautanen -palkintojen saajat valitsee ELO-säätiön hallitus, johon kuuluvat pj. Leena Saarinen, vpj. Heikki Antolainen, sekä Kasperi Saari, Maria Planting, Harri Koskinen, Lasse Lehtinen, Ari Lahti, Rafaela Seppälä, Pekka Terävä, Vesa Lehto, Aki Wahlman, Heikki Valkama.

