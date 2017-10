ELO-säätiön toimitusjohtaja MMM Seija Kurunmäki on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja

///Tiedote julkaisuvapaa 28.10.2017 klo 21.30/// ELO-säätiön eli Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön toimitusjohtaja Seija Kurunmäki on pitkän linjan viestijä ja visionääri suomalaisella ruoka-alalla. Kurunmäen vahvan näkemyksen ja sinnikkään työn ansiosta ruoka-ala nousi Suomi100 -juhlavuoden keskiöön. Hän oli avainasemassa rakentamassa ruoka-alalle koko Suomen kattavaa yhteistyöverkostoa ja innostamassa alan toimijoita yhteisen juhlavuoden ”Syödään yhdessä” -teeman löytämiseksi.

Seija Kurunmäki on vaikuttanut vahvasti suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin näkyvyyteen, ruoan arvostukseen sekä alan myönteiseen kehitykseen. Hän ollut keskeinen yhteistyön ja uusien verkostojen rakentaja erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Toimiessaan ELO-säätiöntoimitusjohtajana Kurunmäki on kehittänyt useita alaa hyödyttäneitä konsepteja, esimerkiksi Kouluruoan ja Villiruoan parissa. Näin hän on ollut mukana edistämässä suomalaisen ruoan ja ruokakulttuurin näkyvyyttä myös kansainvälisesti.

Ruoka-alan teemat ovat Kurunmäen, ELO-säätiön ja yhteistyökumppaneiden työn ansiosta nousseet vahvasti esiin mediassa. ”Syödään yhdessä” -teemavuosi on tuonut runsaasti uudenlaisia sisältöjä ja positiivista näkyvyyttä suomalaiselle ruokakulttuurille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Mediat ovat kiinnittäneet positiivista huomiota mm. vuosina 2016-2017 järjestettyyn Kansallisruoka -äänestykseen.

Seija Kurunmäki on edistänyt työssään samoja suomalaiseen ruokaan, ruoka-alan osaamiseen ja kotimaisen ruokaketjun kilpailukyvyn edistämiseen liittyviä teemoja, joita myös Agronomiliitto haluaa nostaa esiin ”Suomi kasvaa ruoasta” -teemansa mukaisesti sekä nyt 120-vuotisjuhlavuotenaan että myös jatkossa. Agronomiliiton juhlavuoden toimenpiteet ovat osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Kurunmäki on tehnyt pitkän uran kaupan ja elintarviketeollisuuden palveluksessa, ensin kouluttajana K-Instituutissa ja sen jälkeen markkinointi- ja johtotehtävissä Vaasan Leipomot Oy:ssä. 2000-luvun alussa Kurunmäki siirtyi viestintäalalle konsultiksi ja vuonna 2005 hän perusti Kuule Oy:n, joka keskittyi ravitsemus-, terveys – ja hyvinvointialan viestintään sekä ruoka-alan tulevaisuuden visiointiin. Kuule Oy jäi ”kuulolle” vuonna 2013, kun Kurunmäki siirtyi ELO-säätiön toimitusjohtajaksi.

Koulutukseltaan Seija Kurunmäki on maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja hän on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1980. Hän on suorittanut myös HHJ-tutkinnon.

Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja on valittu vuodesta 1988 lähtien. Seija Kurunmäelle luovutetaan tunnustuksen lisäksi Agronomiliiton lahjoittama 1700 euron stipendi.



Liitteenä painokelpoinen kuva.