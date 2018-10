Elokolot kutsuvat Asunnottomien yön jatkoille 18.lokakuuta

Uusi verkkosivusto auttaa minimoimaan huumeidenkäytön riskit 6.9.2018 08:40 | Tiedote

Suomessa on avattu Mind Your Trip -verkkosivusto, joka tarjoaa huumeiden käyttäjille tietoa uusista psykoaktiivisista huumausaineista, huumetestausta ja vinkkejä siitä, kuinka minimoida käytön riskit. Sivuston kautta saa helposti yhteyden päihdetyöntekijään, jonka kanssa voi keskustella käytön vähentämisestä tai lopettamisesta. Mind your Trip -sivu ja mobiilisovellus ovat käytössä 13:ssa eri EU-maassa ja se on suunnattu erityisesti nuorille aikuisille.