Elokuu huipentuu Helsingin omaan ooppera- ja musiikkiteatterifestivaaliin

Greta Tuotannon ja Helsingin oopperakesän taiteellinen johtaja Reetta Ristimäki esittelee jälleen monipuolisen kattauksen vapaalla kentällä tuotettuja kamariooppera- ja musiikkiteatteriteoksia. Ohjelmistossa on tarjolla uusia kantaesityksiä, Helsingin ensiesityksiä, kansainvälisiä yhteistuotantoja sekä lisäesityksiä aiemmin jo ensi-iltansa saaneista teoksista. Tänä vuonna festivaalilla nähdään yhdeksän ammattilaisryhmän tuottamaa teosta sekä ilmaista oheisohjelmaa, kuten Taiteiden yön oopperakonsertti ja J. S. Bachin barokkiooppera Kahvikantaatti.

Festivaalin päätuottajana toimii Greta Tuotanto / Greta Productions. Tänä vuonna Ristimäki esiintyy itse festivaalin avajaisteoksessa Anne Frank ja Eva Braun. Kahden monologioopperan vaikuttava ilta sai kriitikoilta ylistystä jo 2021, mutta jäi silloin rajoitusten vuoksi koronapandemian varjoon. Ristimäki esittää Eva Braun oopperan ja Anne Frankin roolissa nähdään sopraano Anni Niemelä. Teokset johtaa kapellimestari James Kahane.

Helsingin oopperakesällä on kotimaisen musiikkielämämme huipuista koostuva laaja kummijoukko, jotka luonnehtivat festivaalin merkitystä mm. näin:



“Helsingin oopperakesä on mielestäni liioittelematta noussut tärkeimmäksi suomalaiseksi oopperafestivaaliksi. Esitysten korkean tason, rohkean ohjelmiston ja monipuolisuuden vuoksi. Festivaalissa yhdistyy usean korkeatasoisen oopperaryhmän osaaminen, monipuoliset ja rohkeat ohjelmistot – ja yhä kansainvälisempi ote. Jos haluaa saada koskettavia ja riemastuttavia oopperaelämyksiä, kannattaa suunnata Helsingin oopperakesään.”

– Säveltäjä Pasi Lyytikäinen

”Helsingin oopperakesä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä nuuhkimaan musiikkiteatterin ja kokeellisen oopperan uusimpia tuulia. Joustavuus ja yllätyksellisyys ovat festivaalin ehdottomia valtteja! Suosittelen tätä kulttuurisukellusta ehdottomasti kaikille, vauvasta vaariin!”

– Säveltäjä Outi Tarkiainen



”Helsingin oopperakesä osoittaa, että jättiläismäinen kulttuurilinnoitus ei ole sille ainoa mahdollinen koti, sillä sekä perinnettä että uutta ohjelmistoa voidaan vaalia monen kokoisissa yhdistelmissä ja huoneissa. Pienin voi olla huimaavinta, suurin intiimiä ja koskettavaa. Ovet ovat auki! Ajatelkaa, mitä luksusta!”

– Kapellimestari Atso Almila



”Helsingin Oopperakesä on riemastuttavinta sitten siivutetun paahtoleivän keksimisen. Mutta miten päästä eroon mielikuvista ja väitteistä, joiden mukaan ooppera on elitistinen, yläluokkainen, snobistinen juttu? Siihen tarjoaa parhaan vastauksen Helsingin Oopperakesä, joka muistuttaa, että ooppera on taiteenlajina monimuotoinen: se yhdistää uuden ja vanhan, suuren ja pienen, ylittää vaikea- ja helppotajuisuuden rajat, eikä sen parissa tarvitse lainkaan jäykistellä – ja silti se tarjoaa mitä kutkuttavimpia taiteellisia impulsseja ja ärsykkeitä.”

– Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä



OHJELMISTO 2023:

Anne Frank & Eva Braun -monologioopperat

Esitykset: to 17.8. klo 19 & la 19.8. klo 19

Tuotanto: Greta Tuotanto

Det här är ögonblicket -kamariooppera

Esitykset: pe 18.8. klo 19 & la 19.8. klo 16

Tuotanto: työryhmä

Keinulauta! -lastenooppera

Esitykset: la 19.8. klo 13 & su 20.8. klo 13

Tuotanto: KLAPS klassista lapsille ry

24 TUNTIA 48 MINUUTISSA -kamariooppera

Esitys: su 20.8. klo 16

Tuotanto: MorrowSound & Greta Tuotanto

ORLANDO -kamariooppera

Esitykset: to 24.8. klo 19 & su 27.8. klo 14

Tuotanto: työryhmä

G. Bizet: Carmen Suviyössä -ooppera

Esitykset: pe 25.8. klo 19 & la 26.8. klo 19

Tuotanto: Oopperayhdistys Operaatio! ry

Laura Maddalena -musiikkidraama

Esitys: la 26.8. klo 14

Tuotanto: työryhmä

S. Lindgren: In transit -ooppera

Esitykset: to 31.8. klo 19, la 2.9. klo 14 & su 3.9. klo 16

Tuotanto: Opera BOX & KammarOperaKompaniet

NoitaNaisia -musikaaliooppera

Esitys: pe 1.9. klo 19

Tuotanto: työryhmä



www.oopperakesa.fi