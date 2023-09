Elokuun 2023 vesitilannekatsaus: Elokuussa satoi runsaasti (Pohjalaismaakunnat)

Viime viikkojen sateet ovat nostaneet pohjalaisvesistöt tulvakorkeuksiin ja tekojärvet ovat täyttyneet (Pohjalaismaakunnat) 4.9.2023 15:19:42 EEST | Tiedote

Lauantain sateet nostivat virtaamat ja vedenpinnat pohjalaisvesistöissä uuteen nousuun. Lapuanjoella Liinamaassa vedenpinta on noussut noin metrin tulvarajan yläpuolelle ja on edelleen nousussa. Myös Kuortaneenjärvi on noin metrin ajankohdan tavanomaista ylempänä ja nousussa. Laajoja peltoalueita on veden alla etenkin Liinamaan alueella. Vedenkorkeudet Liinamaassa ja Kuortaneenjärvellä ovat ylempänä kuin koskaan aiemmin havaintohistorian aikana syyskuun alussa.