Elokuun kirjakattauksessa muun muassa tuttujen tv-kasvojen tietokirjallisuutta

Suomen Supernannyn ja ulkomaankirjeenvaihtaja Petri Sarasteen kirjat ilmestyvät elokuussa. Elokuun puolivälin tienoilla ilmestyy myös nykynoituutta ja noituuden historiaa käsittelevä "Noitakirja", Eveliina Talvitien uutuusromaani "Kävin vaan uimassa, sisko" ja tyttöyden kipupisteisiin iskevä "Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä" -sarjakuvakirja.

1.8. ilmestyvässä Suomen Supernanny – pienillä teoilla parempaa perhe-elämää -kirjassa lukija kulkee Supernannyn kanssa perheisiin ratkaisemaan kiperiä tilanteita, jotka ovat monille tuttuja omassa arjessa. Kirja sisältää tarinoita, joita ei ole televisio-ohjelmassa aiemmin käsitelty. Supernanny Pia Penttala jakaa myös yleisiä ajatuksiaan perheestä ja lasten kasvatuksesta. Penttala ei kursaile, eikä kiertele, vaan iskee suoraan ongelman ytimeen.



Pia Penttala on erityistason psykoterapeutti, lastensuojelualan ammattilainen ja kolmen lapsen äiti. Suosittua Supernanny Suomi -ohjelmaa on tehty kolme tuotantokautta, ja se on jatkuvasti kanavan katsotuimpien ohjelmien joukossa. Penttala on kirjoittanut kirjan yhdessä toimittaja, kirjailija Risto Pakarisen kanssa.

Harva ihminen tai edes kirjeenvaihtaja on elämänsä aikana todistanut hätää, kaaosta ja selviytymistä yhtä läheltä kuin pitkän linjan ulkomaankirjeenvaihtaja Petri Saraste.

15.8. ilmestyvässä Kirjeenvaihtaja-kirjassaan Saraste kuvaa elävästi kirjeenvaihtajan työtä, joka näkyy katsojalle puolentoista minuutin katkelmina TV:ssä, mutta saattaa vaatia tekijältään päivien työn. Millaista on matkustaa kriisipaikoille yksin yön pimeinä tunteina? Miten omat pelot voitetaan maailman kiehumispisteissä? Kuinka ihmisten luottamus saavutetaan kriisien keskellä?



Suomalaiset ovat aina olleet noitakansaa. Noita on alun perin tarkoittanut yhteisön kunnioittamaa tietäjää, parantajaa ja shamaania. Kristinuskon ja vainojen myötä noita muuttui pahaksi olennoksi, paholaisen liittolaiseksi. 15.8. ilmestyvä Noitakirja palauttaa noitien kunnian, oikoo virheellisiä väitteitä ja hälventää ennakkoluuloja. Kirjassa noituudesta kertovat myös nykynoidat itse.



Kirjan ovat kirjoittaneet Kuparikettu ja Heikki Saure. Kuparikettu on tunnettu meditaatio-ohjaaja, meedio, nykyaikainen noita ja sosiaalisen median vaikuttaja. Aiemmin toimittajana ja kriitikkona työskennellyt Heikki Saure on monipuolinen kirjailija, joka on erityisen kiinnostunut kansanperinteestä, taosta ja dadasta.



Eveliina Talvitien 16.8. ilmestyvä uutuusromaani Kävin vaan uimassa, sisko on tosielämän tragediaa hengittävä kolmiodraama. Talvitie purkaa herkästi ja samalla väkevän ilmaisuvoimaisesti mysteeriä, jonka taustalla olevat syyt kumpuavat syyllisyydestä, vapaudenhalusta, väkivallasta ja rakkaudesta.



Yhtä Suomen seuratuimmista taidetileistä Instagramissa pitävä Riina Tanskanen on kuvataiteilija, kirjoittaja ja yhteiskunnallinen ajattelija. Tanskasen värejä, suloisuutta ja vastarintaa pursuavat sarjakuvat iskevät tyttöyden kipupisteisiin. 9.8. ilmestyvä Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä -sarjakuvakirja on riemastuttava ja tuiki tärkeä teos ahtaista asenteista ja arvoista, kehosta ja ulkonäöstä, pelosta ja miellyttämisen halusta.



Muita elokuussa ilmestyviä:

- 3.8. Susan Schwake & Charlotte Farmer: Nauti taiteesta joka päivä!

- 3.8. Clive Gifford & Anne Wilson: Ihmeaivot – Miten aivot toimivat, erehtyvät ja oppivat

- 15.8. Siamäk Naghian & Minna Kettunen: Siamäk Naghianin uskomaton elämä – Tuulen kieltä etsimässä

- 15.8. Vuokko Hurme & Noora Katto: Hirveä nälkä

- 15.8. Moona Laakso: Vaurastu kuin nainen

- 15.8. Eeva Puumala, Karim Maïche, & Salome Tuomaala-Özdemir (toim.): Naapurusto – tarinoita moniäänisestä lähiöstä

- 15.8. Mari Hyypiä: Kirjontaa niille, joita v*tuttaa

- 16.8. Sergei Lukjanenko: Kuudes vartio

- 25.8. Jaana Tornioja-Latola: Sylvi-Kyllikki Kilpi – Matka valtakunnan vaikuttajaksi





