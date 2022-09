Elokuussa alle 10 000 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.8.2022 26.8.2022 08:37:15 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudesta noin 70 cm. Vedenpinnan lasku on hidastunut viimeaikaisten sateitten ansiosta, mutta keskiennusteen mukaan vedenpinta laskisi syyskuun loppuun mennessä vielä vajaan 10 cm. Havaittu vedenkorkeus on tällä hetkellä NN+81,43 m, joka on myös likimäärin pitkän seurantajakson mediaanikorkeus. Säännöstelypadot suljettiin kesäkuun puolessa välissä. Kallaveden luonnontilainen vedenkorkeus olisi noin 10 cm alempi mikäli Konnukseen ja Karvioon ei olisi vuonna 2016 rakennettu pohjapatoja hidastamaan Kallaveden luonnonmukaista purkautumista. Kallavesi purkaa vetensä Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta. Pohjapatojen rakentamisen tavoitteena oli estää Kallaveden vedenpinnan lasku purjehdusaikana laivaliikennerajan NN+81,25 m alapuolelle. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 100 m3/s. Iisalmen reitillä ovat järvien vedenpinnat nousseet viimeaikaisten sateiden myötä. Onkiveden ja Kiurujärven vedenpinnat ovat lähellä säännöstelyn lupa