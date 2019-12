Elokuvaoptio Helmenkalastaja-romaaniin myyty

Elokuvatuotantoyhtiö Helsinki-filmi on ostanut elokuvaoption Karin Erlandssonin lastenkirjaan Helmenkalastaja (Pärlfiskaren, 2017).

Helmenkalastaja on kertomus Mirandasta, joka päättää löytää valtakunnan tavoitelluimman helmen, tarunhohtoisen Silmäterän. Mukaan seikkailuun lähtee pieni Sirkka, jonka erityinen taito tuo mukanaan suurempia vaaroja kuin kumpikaan tytöistä osaa aavistaa.

– Sen näkeminen, että luomani maailma siirtyy elokuvakankaalle on niin suuri unelma, että tuskin uskallan edes ajatella sitä, sanoo Karin Erlandsson.

– Olemme Helsinki-filmissä hyvin innoissamme projektista. Erlandssonin romaanin fantasiamaailman siirtäminen valkokankaalle ei tule olemaan helppo, mutta sitäkin kiinnostavampi hanke. Lähdemme sovittamaan romaania käsikirjoitukseksi suurella innolla, sanoo elokuvan tuottaja Tia Ståhlberg.

Helmenkalastaja aloittaa neliosaisen Taru Silmäterästä -sarjan. Helmenkalastaja voitti Schildts & Söderströms -kustantamon lastenkirjakilpailun sekä Runeberg Junior -palkinnon, ja se on ollut ehdolla myös Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinnon ja Arvid Lydecken -palkinnon saajaksi. Sarjan viimeinen osa, Kukistaja, ilmestyy suomeksi helmikuussa 2020. Sen ja sarjan muut kirjat on suomentanut Tuula Kojo.

Kirjasarja alkaa ilmestyä ensi vuonna Ruotsissa Schildts & Söderströmsin ja Bonnier Carlsenin yhdessä kustantamana. Sen ulkomaanoikeudet on myyty toistaiseksi myös Viroon ja Bulgariaan.

Karin Erlandsson (s. 1978) on Ahvenanmaalla asuva toimittaja ja kirjailija. Taru Silmäterästä -sarjan lisäksi hän on kirjoittanut kolme aikuistenromaania ja kolme tietokirjaa.

Helsinki-filmi on yksi Suomen suurimmista tuotantoyhtiöistä. Se on tuottanut muun muassa elokuvat Tom of Finland (Dome Karukoski 2017), Koirat eivät käytä housuja (JP Valkeapää 2019) ja Teräsleidit (Pamela Tola 2020).

Schildts & Söderströms on Suomen suurin ruotsinkielinen kustantamo. Siihen kuuluva Kustantamo S&S on Erlandssonin suomenkielinen kustantaja. Schildts & Söderströms on osaomistaja kirjailijoiden ulkomaanoikeuksia edustavassa Helsinki Literary Agencyssa.

