Elon hallinnon kehittämistoimenpiteet etenevät suunnitellusti

Finanssivalvonta pyysi Elon hallitukselta kesäkuussa suunnitelmaa Elon hallinto- ja johtamisjärjestelmän selkeyttämiseksi sekä sisäisen valvonnan toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi.

Elon hallitus toimitti suunnitelman Finanssivalvonnalle marraskuussa. Suunnitelman mukaisesti yhtiön johtoryhmärakenne on yksinkertaistettu ja päällekkäiset johtoryhmät on lakkautettu. Ohjausjärjestelmä on selkeytetty ja on varmistettu, että hallintoneuvoston, hallituksen ja toimivan johdon roolit ja vastuut ovat selvät ja raportointi toimii hyvin. Sisäisen valvonnan organisointia selkeytetään ja valvontatoimintojen resursointia vahvistetaan.

Finanssivalvonta ja Finanssivalvonnan Elossa toimiva asiamies ovat todenneet Elon antaman vastauksen sisältävän useita merkittäviä muutoksia hallintojärjestelmän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi. Heidän käsityksensä mukaan vastaukseen sisältyvät toimenpiteet selkeästi edesauttavat ja varmistavat hallintojärjestelmän riittävyyttä ja toimivuutta.

- Yhteistyömme asiamiehen ja Finanssivalvonnan kanssa jatkuu hyvässä hengessä. Käsityksemme mukaan asiamiesvalvonta keskittyy nyt toteutettujen ja suunniteltujen toimenpiteiden sisäistämisen ja vaikuttavuuden seurantaan, Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson kertoo.

Finanssivalvonta arvioi asiamiesvalvonnan jatkumista viimeistään huhtikuussa 2022.