Elon sijoitustuotto oli 2,8 % ja kustannustehokkuus parani merkittävästi

Taina Erkkilä Elon viestintäpäälliköksi 25.5.2023 07:38:02 EEST | Tiedote

Taina Erkkilä (FM) on nimitetty Elon viestintäpäälliköksi 1.8.2023 alkaen. Eloon hän siirtyy Solwers Oyj:stä, jossa hän on viestintäjohtajana vastannut pörssiyhtiön viestinnästä, brändistä ja sijoittajasuhteista sekä toiminut johtoryhmän jäsenenä. Aiempaa työkokemusta Erkkilällä on viestintäjohdon muun muassa Fortumista, Huhtamäeltä, Pihlajalinnasta sekä Nissanilta, jossa hän toimi Pohjoismaiden ja Baltian viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. Taina Erkkilä ottaa vastuulleen Elon viestintä, vaikuttaminen ja vastuullisuus -toiminnon ja raportoi ihmiset ja kulttuuri -johtaja Elina Heliölle. – Yleinen kiinnostus eläkeyhtiöitä kohtaan on kasvanut toimintaympäristön muutosten vuoksi. On ilo astua uuteen tehtävään, johon Elon strateginen tavoite kehittyä vetovoimaisimmaksi alallaan ja toisaalta avoimuus, aktiivisuus sekä sitoutuneisuus arvoina luovat selkeät raamit. Tässä tehtävässä uskon pääseväni hyvin hyödyntämään aiempaa kokemustani ja toisaalta oppimaan uutta, toteaa Taina Erkki