Elon toimitusjohtaja vaihtuu

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber on irtisanoutunut tehtävästään yhtiön toimitusjohtajana. Elon hallitus on nimittänyt yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 16.3.2021 alkaen Elon sijoituksista vastaavan johtajan Hanna Hiidenpalon. Hän toimii tehtävässään oman toimensa ohella.

Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

– Satu Huber on työskennellyt Elon toimitusjohtajana kesäkuusta 2015. Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Satua näistä vuosista ja sitoutuneesta työstä Elon ja sen asiakkaiden hyväksi, toteaa Antti Aho, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallituksen puheenjohtaja.

– Elo syntyi kahden eläkeyhtiön LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian yhdistäessä voimansa. Olemme kyenneet yhdessä rakentamaan vahvan yhtiön ja koen, että nyt on oikea aika Elon lähteä kohti tulevaisuuden haasteita. Hanna Hiidenpalo on erinomainen henkilö luotsaamaan yhtiötä, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty. Haluan lausua ison kiitoksen Elon johdolle ja yhtiön koko henkilöstölle erinomaisesta yhteistyöstä ja tinkimättömästä sitoutumisesta Elon ja sen asiakkaiden parhaaksi, sanoo Satu Huber.