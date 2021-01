Elonen Oy on ostanut Malviala Oy:n osakekannan - Kaksi alansa vahvaa toimijaa yhdistävät voimansa

Lehdistötiedote 13.01.2021. Leipomoalan kaksi vahvaa toimijaa yhdistyvät, kun Elonen Oy osti 12.01.2021 allekirjoitetulla kauppasopimuksella Malviala Oy:n osakekannan. Yli 50 vuotta alalla toimineet perheyhtiöt näkevät tulevaisuuden vahvempana, kun voimat ja osaaminen yhdistetään. Malviala Oy:n tuotemerkkejä ovat Malviala, Tasangon, Töysäläinen ja Cookieland. ”Nämä laadukkaat tuotteet täydentävät mainiosti tuotevalikoimaamme ilman päällekkäisyyksiä”, sanoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.

Elonen on viime vuosina panostanut vahvasti valtakunnalliseen laajentumiseen ja tämä yrityskauppa on sen strategian mukainen. ”Tavoitteenamme on tuoda jokaiseen suomalaiseen kahvi- ja juhlapöytään herkkutuotteita kattavalla tuotevalikoimalla. Pikkuleivät, piparit, korput, vohvelit ja marengit täydentävät ihanteellisesti konditoria-, kahvileipä- ja ruokaleipävalikoimaamme.” Elonen kertoo.

Toisen polven yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja Harri Malviala on tyytyväinen kauppoihin: ”Halusimme perheyrityksenä Malvialalle hyvän uuden kodin ja se löytyi toisesta perheestä, Eloselta. Kunnianhimoinen yrittäminen ja vastuullinen kotimainen toimija ovat meille tärkeitä perusarvoja, kun mietin yrityksen tulevaisuutta. Meidän arvomaailmamme kohtaavat ja tiedän, että tuotekehitykseen löytyy nyt runsaasti uutta potkua.”



Yrityskauppa syntyi nopeasti, kun huomattiin, että yhteinen vahvempi pohja mahdollistaa nopeamman kasvun. Elonen haluaa kasvaa ja kehittää suomalaista kahvileipä- ja konditoriaosaamista ja Malvialalla on nykyaikaista teknologiaosaamista omissa tuoteryhmissään. Yhdistyminen tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää toimintaa. ”Olemme nyt entistä vahvempia kohtaamaan kovenevan ulkolaisen kilpailun ja suomalaiset saavat jatkossakin yhä parempia kotimaisia kahvipöydän herkkuja. Uskomme tulevaisuuteen ja suomalaiseen yrittämiseen näissäkin alati muuttuvissa olosuhteissa.” Jari Elonen painottaa.



Yrityskaupan myötä Elonen Oy pystyy entistä paremmin palvelemaan kauppaa ja vastaamaan suomalaisen kuluttajan tarpeisiin kattavalla valikoimalla kotimaisia ja laadukkaita herkkutuotteita.



Malviala Oy:n perusti Jouko Malviala vuonna 1969. Vuodesta 2011 omistajana ja yrittäjänä on toiminut Joukon poika Harri Malviala. Yrityksellä on neljä toimipaikkaa (Kuopio, Töysä, Ylistaro, Vehmersalmi). Yritys työllistää n. 50 henkeä ja liikevaihtoa oli vuonna 2020 n. 14 miljoonaa euroa.



Elosen Konditoria Oy:n ja Elonen Oy Leipomon ovat perustaneet Raimo ja Marja-Liisa Elonen vuonna 1966. Tänään yrittäjänä toimii toisen polven leipuri Jari Elonen vaimonsa Tuire Elosen kanssa.



Elosen pääleipomo sijaitsee Jämsässä ja lisäksi Elosen Konditorialla on 8 myymäläleipomoa sekä 14 kahvilaravintolaa viidellä eri paikkakunnalla (Jämsä, Jyväskylä, Tampere, Lahti ja Seinäjoki). Elonen Oy työllistää noin 190 työntekijää ja vuoden 2020 yhteisliikevaihto oli noin 27 miljoonaa euroa.