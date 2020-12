Eloranta: Eduskunnan joululahjoja tulee Varsinais-Suomeen

Valtiovarainvaliokunnan varsinaissuomalainen kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ensi vuoden talousarvioon tekemistä lisäyksistä, jotka kohdistuvat Varsinais-Suomelle tärkeisiin kohteisiin. Valtion ensi vuoden talousarvio hyväksytään ensi viikolla eduskunnan täysistunnossa.

Sisäilmaongelmiin saadaan parannusta varsinaissuomalaisin voimin, sillä Turun Yliopiston kliininen tutkimusyksikkö 'TROSSI' saa 220 000 euron määrärahan sisäilman terveyshaittojen kliiniseen ja immunokemialliseen tutkimukseen.

- Suomessa huonosta sisäilmasta sairastuneita ja oireilevia on useita tuhansia. Vuosittain home- ja kosteusvaurioille altistuu jopa 800 000 ihmistä. Sairauskuluina sisäilmaongelmien arvioidaan maksavan jopa 1,6 miljardia euroa vuodessa, puhumattakaan inhimillisistä seurauksista. Turun yliopiston TROSSI-sisäilmayksikkö on tehnyt edelläkävijänä tärkeää työtä mm. sisäilmasairauksiin liittyvässä tutkimuksessa. Olen erittäin tyytyväinen, että saamme tähän toimintaan nyt lisämäärärahan, Eloranta iloitsee.

Väyläverkon osalta saadaan 500 000 euron rahoitus Paimiossa Kaaritien ja Alvar Aallontien risteyksen kiertoliittymän rakentamiseen.

- Tämä on erittäin tarpeellinen parannus, sillä liittymä on näkemiltään huono ja aiheuttaa vaaratilanteita. Nykyiseen nelihaaraliittymään voidaan rakentaa nyt liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantava kiertoliittymä, Eloranta korostaa.

Salossa ja Somerolla sijaitsevan Mt 12227:n eli Oinasjärventien parantamiseen saadaan 800 000 euron rahoitus. Oinasjärventie on erittäin huonokuntoinen ja on kaivannut parantamista jo vuosikausia. Tie on pintakunnoltaan huono ja siinä on paikoitellen mm. routaheittoja, mikä on haitannut tiellä liikennöintiä. Oinasjärventietä parannetaan 14 km osuudelta parantamalla rakennetta ja päällystämällä tieosuus uudelleen. Tuleva parannus on tärkeä, sillä tien vaikutuspiirissä on teollisuutta ja työpaikkoja, mm. Weberin tehtaat eli paljon tien käyttäjiä, Eloranta toteaa.

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on valtiovarainvaliokunnan varajäsen, sivistys- ja tiedejaoston jäsen sekä maatalousjaoston jäsen ja myös sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja lakivaliokunnan jäsen.