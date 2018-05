Eloranta: Oma lapsi on haave, joka ansaitsee toteutua

Lapsi on lahja, jota moni suomalainen toivoo, mutta entistä harvempi saa. Viime vuonna Suomessa syntyi lapsia vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla eli vain hieman yli 50 000 vauvaa, kun vielä 7 vuotta sitten määrä oli yli 60 000. Suomessa syntyneiden lasten määrä jatkaa laskuaan seitsemättä vuotta peräkkäin ja ainoastaan maahanmuutto piti Suomen väkiluvun pienessä kasvussa.

- Lapset ja heidän hyvinvointinsa ovat panostus tulevaisuuteen. Nyt on korkea aika nostaa vauvat, lapset ja perheet politiikan keskiöön ja antaa selvä viesti siitä, että lasten ja perheiden hyvinvointia ja pärjäämistä halutaan tukea johdonmukaisen perhepolitiikan ja koko yhteiskuntapolitiikan keinoin alkaen koulutus- ja työllisyyspolitiikasta jatkuen aina perhevapaajärjestelmän uudistamiseen asti, summaa SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta.

Elämäntilanteen ja tulevaisuuden, etenkin työelämän epävarmuus ja näköalattomuus näyttävät olevan tärkeimpiä syitä sille, että lapsen saantia lykätään. Taloudellinen niukkuus on yksi syistä. Väestöliiton perhebarometrin mukaan työttömät, vähiten koulutetut ja pienituloiset ovatkin alentaneet käsitystään sopivasta lasten määrästä.

Eloranta muistuttaa, että perheitä on monenlaisia ja lasten saaminen on jokaisen oma päätös, johon valtiovallalla ei ole mitään asiaa puuttua.

- Sen sijaan he, jotka lasta toivoisivat, mutta eivät syystä tai toisesta pysty lasta hankkimaan, tarvitsevat apuamme. Tilastojen valossa nimittäin valtaosa lapsettomaksi jääneistä olisi halunnut lapsia. On välttämätöntä vakavasti pohtia niitä syitä miksi nuoret aikuiset eivät uskalla tai halua enää hankkia lapsia ja vakavasti miettiä mitä asialle on tehtävissä yhteiskuntapolitiikan keinoin.

- Perheen perustamisen lykkäämiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset syyt, joihin puuttumalla voidaan tukea perheiden lastensaantia. On huomattavaa, että esimerkiksi 25-34-vuotiaiden miesten työllisyysaste on heikentynyt samaa tahtia syntyvyyden heikentymisen kanssa. Nuorten miesten heikompi koulutus johtaa heikompaan työllisyyteen ja sitä kautta pienituloisuuteen.

Eloranta huomauttaa, että lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila kiinnitti vastikään huomion siihen, että Suomesta puuttuu johdonmukainen lapsipolitiikka ja sen selkiyttämiseksi tarvittaisiin lapsistrategiaa.

- Perhevapaamallimme on joustamaton eikä ota huomioon perheiden erilaisia tilanteita, mutta uudistusta ei silti ole saatu liikkeelle. Tällä hallituskaudella varhaiskasvatusoikeutta on rajattu ja päiväkotien ryhmäkokoja kasvatettu.

- Mikäli haluamme, että jatkossa entistä useampi lapsihaave toteutuu ja entistä useammassa kodissa päästään ihailemaan pienten käsien askartelemia äitienpäiväkortteja, on meidän tehtävä rohkeita uudistuksia suomalaisen perhepolitiikan parantamiseksi. SDP on tehnyt oman esityksensä perhevapaauudistukseksi. Se on uudistus, joka ei voi enää odottaa yhtään vaalikautta.