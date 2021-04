Elosen leipomo panostaa uusiutuvaan aurinkoenergiaan – Solarigo Systems rakentaa leipomolle Keski-Suomen suurimman aurinkovoimalan Jämsään

Keski-Suomen Jämsään rakentuu tänä kesänä noin 1 MWp:n, maa-asenteinen aurinkovoimala Elosen leipomolle. Hankkeen toteuttaa yksi Suomen suurimmista aurinkovoimalatoimittajista Solarigo Systems Oy. Voimala koostuu lähes 2300 aurinkopaneelista ja on siten kooltaan Keski-Suomen suurin. Aurinkoenergian avulla Elonen tähtää omavaraisuuteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä entistä parempaan energiatehokkuuteen.

”Haluamme tehdä oman vahvan panoksemme uusiutuvan energian käytössä ja tämä on siinä pitkässä työssä ensimmäinen vaihe”, toimitusjohtaja Jari Elonen painottaa. Elonen haluaa panostaa muiden vastuullisuustoimiensa lisäksi voimakkaasti ympäristövastuullisuuteen, jolloin uusiutuva aurinkosähkö nähtiin yhtenä hyvänä vaihtoehtona lisätä entisestään leipomotoiminnan energiatehokkuutta.

Elosen aurinkovoimala tuottaa vuositasolla energiaa noin 833 MWh. Tällä määrällä keittäisi pullakahveja noin 84 miljoonaa kupillista tai saunoisi noin 210 000 tuntia keskimääräisessä sähkösaunassa. Yötä päivää voisi siis yhdessä saunassa saunoa noin aurinkopaneelien teknisen käyttöiän verran eli noin 30 vuotta. Elosen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta aurinkoenergian avulla saadaan katettua noin viidesosa.

Hiilidioksidipäästöjä aurinkovoimalan vuosittainen tuotantomäärä vähentää puolestaan noin 118 000 kiloa. Tämä vastaa noin 400 henkilön edestakaista lentomatkaa Müncheniin ja takaisin Suomeen tai melkein miljoonan kilometrin autoilun aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä (www.openco2.net/fi).

”Suunnittelussa on otettu huomioon myös aurinkovoimalan mahdollinen laajentaminen sekä energianvarastoinnin lisääminen, jolloin tulevaisuudessa yhä suurempi osa leipomon energiantarpeesta voidaan kattaa päästöttömällä aurinkosähköllä”, kertoo Solarigon puolelta hankkeesta vastaava projektipäällikkö Heidi Mattila.

Jari Elonen on innoissaan hankkeesta: ”Tästä tulee varmasti pitkälle tulevaisuuteen kantava hanke, emmekä malta odottaa mitä kaikkea saamme yhdessä aikaan. Solarigo valikoitui yhteistyökumppaniksemme vahvan aurinkosähköosaamisen, paikallisuuden sekä mutkattoman kommunikointiyhteyden takia.”

Solarigolla on toimistot sekä Jyväskylässä, että Pirkkalassa. Yksi Solarigon ensimmäisistä aurinkovoimaloista on rakennettu juuri Jämsään, Tokmanni Jämsän katolle. Yhteensä Solarigon toimittamia voimaloita on jo yli 100 kappaletta.

Faktat -Elosen leipomon aurinkovoimala