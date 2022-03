ELVIS PRESLEY - MIES JA MYYTTI –näyttely Aviadorin Kulttuurikulmassa Helsingissä

”Elvis Presley – Mies ja myytti” -näyttelyssä on esillä KEA:n jäsenten omien kotiarkistojen helmiä: levykansia ja keräilytavaraa. Elviksen kartanon Gracelandin ostosta tulee tänä keväänä kuluneeksi vuotta sekä Priscillan ja Elviksen vappuhäistä 55 vuotta – näitä asioita muistellaan kirjakustantaja Aviadorin näyttelyssä.

Oliko Elviksen tarkoitus esiintyä myös Euroopassa? ”Elvis Presley – Mies ja myytti” -näyttely antaa asiaan yhden näkökulman.

Näyttelyssä on esillä myös virallisen kiertuevalokuvaaja Edward Michael ”Ed” Bonjan ottamia valokuvia. Kuvia on aiemmin ollut esillä kahdessa eri näyttelyssä Kotkan Valokuvakeskuksessa. Vuonna 2014 valokuvista julkaistiin kirja nimeltään Elvis – We Will Remember You. Ed Bonja menehtyi 4.9.2019 – kaksi kuukautta viimeisen Kotkaan sijoittuneen vierailunsa jälkeen.

”Elvis Presley – Mies ja myytti” –näyttely nähtiin ensimmäisen kerran Merikeskus Vellamon Ruumassa Kotkassa vuoden 2020 lopulla.

Näyttely on avoinna 2.3.-31.3.2022 Aviadorin Kulttuurikulmassa (Vironkatu 12, 00170 Helsinki). Näyttelyyn voi tutustua maksutta ma-pe 11-18 ja la 10-15. Lauantaina 5.3. KEA:n edustustoa on paikalla näyttelyssä 12-15.

Lisätietoja: Tomi Raussi / 050 540 5405

Elvis Presley Finland - King Elvis Association

https://www.facebook.com/ElvisPresleyFinland

https://www.elviskerho.fi/