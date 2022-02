ELVYTTÄMINEN KUULUU KAIKILLE

Jos ihminen menee elottomaksi, on selviytyminen mahdollista vain, jos lähellä on ihmisiä, jotka osaavat ja uskaltavat toimia. Uskalla Auttaa Oy on julkaissut ilmaisen elvytyksen verkkokurssin, jotta jokaisella on mahdollisuus oppia elvyttämään.

Kun ihminen menee elottomaksi, hänen selviytymisensä on usein kiinni siitä, löytyykö lähistöltä henkilöä, joka osaa ja uskaltaa toimia. Sydänpysähdystilanteessa ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia ja auttamisen käynnistyminen vaatii auttajalta elvytystaitojen lisäksi kykyä tunnistaa elottomuus. Hädän hetkellä jokaisella kansalaisella on velvollisuus auttaa parhaan mahdollisen kykynsä mukaan, mutta valmiuksissa toimia on suuria eroja. Sydänliitto teetti vuonna 2019 kyselytutkimuksen, jonka tulosten mukaan yli kolmannes vastaajista ilmoitti, että ei osaa tai uskalla elvyttää. Epävarmuus omasta osaamisesta nousi suurimmaksi kynnykseksi elvytyksen aloittamiselle. Elvytyksen Käypä hoito -suosituksissa nostetaan esille, että jokaisen kansalaisen tulisi osata tunnistaa sydänpysähdys, hälyttää apua, aloittaa elvytystoimenpiteet ja hallita defibrillaattorin käyttö. Lisäksi mainitaan, että elvytystaidot pysyvät parhaiten yllä, kun niitä taitoja harjoitellaan säännöllisesti. Uskalla Auttaa Oy on ensiapukursseja tarjoava yritys, jonka kouluttajat toimivat itse akuuttihoitotyön ja ensiapukoulutuksen parissa. Yritys julkaisee nyt kaikille maksuttoman elvytyksen verkkokurssin, jotta jokaisella on mahdollisuus oppia elvyttämään tai kerrata jo aiemmin opittuja elvytystaitoja. "Oma työmme akuuttihoitotyön parissa on osoittanut, miten suuri merkitys säännöllisellä ensiaputaitojen harjoittelulla on. Tämän vuoksi haluamme osaltamme olla lisäämässä ihmisten tietoisuutta ja rohkaisemassa mahdollisimman monia toimimaan hätätilanteissa", sanoo toimitusjohtaja Jari Kouvalainen. "Ensiapukouluttajina Uskalla Auttaa Oy:ssä olemme todenneet, että valitettavan pienellä osalla väestöä on mahdollisuus osallistua ensiapukoulutuksiin säännöllisesti. Ensiapukurssilla käyminen koetaan yleensä työhön liittyvänä velvoitteena ja vain hyvin harva osallistuu ensiapukursseille omakustanteisesti. Tämä varmasti osaltaan heijastuu osaamisen ja uskalluksen puutteena elvytystilanteissa. Jos ei ole tietoa, miten tunnistaa elottomuus, tai ei tiedä miten elvytystilanteessa tulisi toimia, on ymmärrettävästi vaikea ryhtyä elvyttämään", jatkaa Marko Ahtonen. "Auttaminen ja säännöllinen elvytystaitojen harjoittelu kuuluvat meille kaikille ja kaikilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua elvytystaitojen harjoitteluun. Tämän vuoksi olemme luoneet ilmaisen verkkokurssin, jossa opetetaan kaikista tärkein ensiaputaito eli elvyttäminen. Ilmaisella elvytyksen verkkokurssilla käydään läpi niin lapsen kuin aikuisenkin elvytystä. Oppimateriaali on kaikille avointa ja siihen voi palata niin monta kertaa kuin haluaa. Laaja elvytysosaaminen on kaikkien etu ja oikeus", Nalle Vikholm toteaa. Ilmainen elvytyksen verkkokurssi: https://www.uskallaauttaa.fi/verkkokurssi/elvytyskurssi/ Lisätietoja: Marko Ahtonen, puh. 050 472 7660, marko@uskallaauttaa.fi Jari Kouvalainen, puh. 046 922 0302, jari@uskallaauttaa.fi Nalle Vikholm, puh. 050 300 0260, nalle@uskallaauttaa.fi Uskalla Auttaa Oy on vuonna 2016 perustettu ensiapukoulutuksia tarjoava yritys, jonka kouluttajat ovat akuuttihoidon ammattilaisia. Tavoitteenamme on lisätä ensiapuosaamista innostavien, motivoivien ja monipuolisten kurssiemme avulla. www.uskaallaauttaa.fi