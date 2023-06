ELY-keskuksen ja kuntien kuntakumppanuuspäivässä pohjoinen elinvoima nostettiin yhteiseksi tehtäväksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kutsui alueen kunnat kumppanuuspäivään 15.kesäkuuta. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteinen tehtäväkenttä elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön saralla on muutoksessa. Työvoimapalveluiden järjestäminen on siirtymässä kunnille vuoden 2025 alussa, uudet hyvinvointialueet muuttavat kuntien roolia ja globaalit toimintaympäristöä ravistelevat ilmiöt ulottavat sormensa myös Pohjois-Pohjanmaalle. Vihreän siirtymän myötä Pohjois-Pohjanmaan rooli tuulivoiman rakentumisessa on entisestään kasvanut, ja tämä on tuonut mukanaan myös haasteita. Työvoiman saatavuuden ja elinvoiman edistäminen ovat kuntien ja ELY-keskuksen yhteisiä tehtävä. Pohjoisen ohjelman näkökulmasta keskustelussa nousi esille pohjoisen saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen Ruotsin ja Norjan suuntaan.

Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta. Kyseessä on suuri julkisten palveluiden uudistus, joka muuttaa merkittävästi työnjakoa valtion ja kuntien kesken. Uusien työllisyysalueiden muodostaminen on Pohjois-Pohjanmaalla osin kesken. Johtaja Petri Keränen totesi, että käytännössä kuntien väliset sopimukset palveluiden järjestämisestä tulisi olla tehtynä tämän vuoden lokakuussa, jotta hanke saadaan maaliin aikataulussa. TE-palvelu-uudistuksen tavoitteena on ollut kytkeä koulutusjärjestelmä ja yrityspalvelut aiempaa tiiviimmin työvoimapalveluihin. Kuntien näkökulmasta keskustelussa nousi esille mm. huoli varojen riittävyydestä ja digitalisaatioon liittyvät valmiudet. Muutoksen uskotaan tuovan palvelut aiempaa lähemmäs ja kiitosta sai myös muutoksen mukanaan tuoma likeisempi yhteys kuntien elinkeinopalveluihin ja mahdollisuus alueiden muodostamiseen alueiden näkökulmasta. Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä avasi työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuria eli miltä työvoimapalvelut ja kotoutumispalvelut näyttävät vuonna 2025. Pohjois-Pohjanmaata huuhtoo kolmas tuulivoima-aalto. Ryhmäpäällikkö Taina Törmikoski totesi puheenvuorossaan, että tuulivoimaloiden vaikutukset ovat laajat, ne ulottuvat yli kunta- ja maakuntarajojen eikä haitoiltakaan voida välttyä. Tuulivoiman rakentaminen haastaa myös tieverkon ja erityisesti alemman tieverkon, arvioi yksikön päällikkö Risto Leppänen. Voimaloiden määrän ja koon kasvu näkyy erikoiskuljetusten ohella kasvaneina kiviaineksen ja betonin kuljetuksina. Keskustelussa todettiin, että tuulivoiman negatiivisten vaikutusten minimointi vaatii avointa keskustelua ja vuoropuhelua kuntalaisten, viranomaisten ja toimijoiden kesken. Tuleva maakuntajohtaja Jussi Rämet muistutti kommenttipuheenvuorossaan maakuntakaavan oikeusvaikutuksista osana kaavaprosessia myös tuulivoiman kehittämisen näkökulmasta. Kuntalaisten näkökulmasta on tärkeää huomioida myös hankkeiden sosiaalinen hyväksyttävyys. Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto käytti kuntien puolesta puheenvuoron aiheenaan uusi elinvoimakunta. Sorvisto korosti kuntien roolia koulutuksessa, sivistyksessä ja elinvoiman kehittämisessä. Toisaalta kunnatkin ovat erilaisia ja toivomuksena olikin, että lainsäädännöllistä väljyyttä olisi jatkossa kuntien löytää oma roolinsa. Ylijohtaja Jonas Liimatta totesi loppusanoissaan kumppanuuden kuntien kanssa on ELY-keskukselle tärkeää, ja kumppanuusyhteistyö jatkuu tulevan hallitusohjelman ja pohjoisen ohjelman mahdollistamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kutsuu kuntien johtoa yhteiseen kumppanuspäivään vuosittain ja lisäksi tehdään laajasti yhteistyötä eri tehtäväalueilla.

Yhteyshenkilöt