ELY-keskuksen kautta Lappiin noin 102,9 miljoonaa euroa

Yritysrahoituksella on edistetty elpymistä ja uudistumista

Yritysrahoituksen kysyntä on pysynyt vilkkaana. Haasteena on kuitenkin ollut koronapandemian aikana hankkeen kokonaisrahoituksen kokoon saaminen.

Teollisilla toimialoilla on käynnistetty merkittäviä investointeja, joilla lisätään tuotantokapasiteettia ja tehostetaan tuotantoa esimerkiksi automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on tuettu Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n uuden digitalisoidun sahalaitoksen rakentamista laitteineen.

Matkailutoimialalla yritykset ovat valmistautuneet kansainvälisen matkailun elpymiseen uudistamalla toimintaansa esimerkiksi panostamalla uusiin elämyspalveluihin ja aktiviteetteihin, hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja ja kehittämällä kansainvälistymisvalmiuksia.

Keväällä käynnistyneellä REACT EU-rahoituksella on tehty investointeja robotiikan ja konenäön hyödyntämiseen sekä energia- ja materiaalitehokkuutta parantaviin laitteisiin. Lisäksi on kehitetty uusia vähähiilisempiä ja digitaalisia palvelukonsepteja. Kesäkuun loppuun mennessä rahoitusta on myönnetty yrityksille yhteensä 4,96 miljoonaa euroa.

Kemi-Tornio alueen äkilliseen rakennemuutokseen liittyen Lappi sai yhteensä 8,5 miljoonaa euroa EAKR- ja kansallista yritystukivaltuutta käytettäväksi. Rahoitus suunnataan erityisesti pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, joilla luodaan alueelle uusia työpaikkoja.

Elinvoimaa, viihtyisyyttä ja reitistöjä maaseuturahastosta

Maaseuturahaston kautta rahoitettavilla hankkeilla on edistetty ja monipuolistettu maaseudun elinkeinotoimintaa sekä lisätty kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Rahoitusta on kohdennettu perinteisen alkutuotannon eli maa-, metsä- ja porotalouden lisäksi erityisesti elintarvike- ja luonnontuotealan sekä matkailun kehittämiseen.

Myös maaseutuyrityksissä on ollut pandemian jäljiltä kiinnostusta yritystoiminnan kehittämiseen, uuden tilanteen edellyttämiin investointeihin sekä muuttuneen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamiseen. Investointeja on tehty tuotantotiloihin, koneisiin ja laitteisiin.

Maaseuturahaston hankkeilla on rakennettu maastopyöräreittejä sekä lisätty maaseudun viihtyisyyttä tilanteessa, jossa korona aika on tuonut mukanaan lisääntyvän kiinnostuksen ulkoliikunta-aktiviteetteihin. Paikalliset Leader -ryhmät ovat aktivoineet kyliä oman asuinympäristön kehittämiseen.

Esimerkiksi maaseuturahaston rahoittamassa Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hankkeessa huolehditaan Lapin maaseutuympäristöstä ja arvokkaista perinnemaisemista sekä edistetään maaseudun ympäristötyötä ja aktivoidaan maaseudun asukkaita kulttuuriympäristöstä huolehtimiseen.

ESR-hankkeilla digitaalisia taitoja ja resilienssiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kolme kehittämishankkeiden rahoitushakua: ESR, EAKR (ympäristö) ja ESR REACT EU. Euroopan sosiaalirahaston REACT EU -rahoituksessa korostuvat kaksi teemaa: digitaalisten taitojen parantaminen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden eli resilienssin edistäminen.

Rahoitushakujen painotuksissa on huomioitu korona-ajan haasteet. Erityisesti on painotettu työllisyyttä, työmarkkinoiden kohtaantoa sekä alueiden elinvoimaa. Lisäksi korostettiin yritysten ja yrittäjien työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämistä sekä muutostilanteisiin sopeutumista erityisesti matkailussa ja naisvaltaisilla palvelualoilla.

Koulutuksia ja palveluja täsmätarpeisiin

Alkuvuoden julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin liittyvissä koulutus- ja palveluhankinnoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti Lapin suurhankkeisiin ja osaavan työvoiman tarpeeseen. Ammatilliset sekä alalle valmentavat kuljetus-, rakennus- ja metsäalan koulutukset kilpailutettiin. Koulutusten käynnistyminen ajoittuu pääasiassa syksylle 2021. Uusina hankintoina olivat mukana esimerkiksi malminetsijän urapolkukoulutus sekä metsä- ja kuljetusalan tutustumiskoulutukset.



Matkailun haasteelliseen tilanteeseen haettiin ratkaisuja innovatiivisella koulutusten hankintakierroksella. Koulutusten teemojen toivottiin liittyvän erityisesti esimerkiksi Green Dealiin, kulttuurimatkailuun sekä kestävään ja vastuulliseen matkailuun. Koulutusten kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, lomautetut ja työhakijana olevat yrittäjät. Koulutukset käynnistyvät syksyllä 2021. Näissä matkailualan koulutushankinnoissa huomioitiin myös Utsjoen alueen tarpeet tilanteessa, jossa Tenojoen lohenkalastus kiellettiin tältä kesältä.



Yritysten vaikeaan tilanteeseen liittyen uutena palveluna Lapissa otettiin käyttöön Voimaa eteenpäin -palvelu. Palvelu on suunnattu alueella toimiville yrityksille. Matalan kynnyksen rinnallakulkijapalvelu tukee ja auttaa pienyrityksiä tarjoamalla henkilökohtaista asiantuntija-apua toimintakyvyn edistämiseen. Palvelua on mahdollista saada myös englanniksi ja osallistuminen onnistuu tarvittaessa anonyymisti.

Kemijärvelle etsitään uusia kalastajia

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kautta edistetään muun muassa kestävää kalastusta ja vesiviljelyä sekä työllisyyttä. Mainio esimerkki Lapin alueelta on Kemijärven Kehitys Oy:n Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle -hanke, jossa etsitään uusia kalastajia paikkakunnalle. Tavoitteena on turvata kaupallisen kalastuksen jatkuvuus ja kehittyminen. Hankkeella pyritään herättämään nuorten kiinnostus ammattia kohtaan ja kertomaan valtakunnallisesti Kemijärvestä kalastajan työpaikkana.

Paikallisia toimijoita aktivoidaan vesistöjen kunnostus- ja hoitotyöhön

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi on järjestetty koulutusta ja opastusta mm. vesistöjen tilan arviointiin, kunnostusmahdollisuuksiin ja -menetelmiin. Esimerkiksi VESKU II -hankkeella aktivoidaan ja opastetaan yhdistyksiä, järjestöjä, osakaskuntia ja muita toimijoita vesistöjen hoitajiksi tarjoten asiantuntija-apua paikallisten vesistönkunnostus- ja hoitohankkeiden käynnistämiseksi ja lähivesien hoitoon Kemijärven, Posion, Ranuan, Rovaniemen ja Simon kuntien alueella. Hanketta hallinnoi Osuuskunta Virtatiimi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 125 000 euroa, josta ELY-keskuksen avustuksen osuus on 95 000 euroa. Hankkeen osarahoittajina ovat hankealueen kunnat.

Tienpidon hankintojen kilpailutukset painottuvat alkuvuoteen

Tienpidon urakoiden kilpailutukset painottuvat alkuvuoteen, koska maanrakentamisen parhaat olosuhteet ovat sulan maan aikaan. Tavalliseen tapaan maanteiden viisivuotiset hoitourakat ovat suurimpia hankintoja. Alkuvuonna hankituista rakennusurakoista suurin on maantien 955 parantaminen välillä Köngäs-Hanhimaa Kittilässä.

Lisätietoja rahoituskatsauksesta

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista. Huomioitavaa: luvut eivät sisällä yrityksille myönnettyä kansallista koronatukea tai maaseudun yritysten, alkutuotannon tai kalatalouden väliaikaisia tukia.