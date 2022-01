ELY-keskuksen kautta virtasi rahaa alueelle viime vuonna yli 106 miljoonaa euroa

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2021 21.12.2021 08:44:07 EET | Tiedote

Kaakon työttömyyden kokonaiskuva on marraskuussa pysynyt melko samanlaisena kuin viime kuukausina. Työttömien määrä on laskenut viime vuodesta 19 prosentin ja toissa vuodesta neljän prosentin verran. Valtakunnallisesti alueella ollaan työttömien määrässä viime vuoteen verrattuna keskitason tuntumassa. Vuoden 2019 marraskuuhun verrattuna tilanne on selvästi koko maata parempi (koko Suomessa työttömyys on noussut 11 %). Nuorten työttömyys on edelleen laskenut hienosti – alle 25-vuotiailla on vuodentakaisesta laskua 34 prosenttia ja alle 20-vuotiailla 37 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on yhä noussut vuodentakaisesta, mutta nousua on vain kahden prosentin verran ja pitkäaikaistyöttömyys on laskussa edelliskuukausista. Uusia avoimia työpaikkoja on edelleen ilmoitettu paljon – määrä on noussut 75 prosentilla viime vuodesta.