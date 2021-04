ELY-keskuksen valvontatoimet Stora Enson Oulun tehtaan hajuhaittojen ratkaisemiseksi

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo Stora Enson Oulun tehtaan toimintaa ja sen ympäristölupaa. Tehtaan aiheuttamien pitkittyneiden hajuhaittojen vuoksi valvontaresursseja on jouduttu käyttämään tehtaan valvontaan lähes päivittäin.

Toiminnanharjoittaja on tehnyt ELY-keskuksen aiemmin edellyttämät mittaukset tehdasalueella ja sen ulkopuolella. Mittaustulosten osoittamat kuituvesikanaalin höngistä aiheutuvat jatkuvat hajuhaitat on saatu ratkaistua rakentamalla uutta hajukaasujen keräilyputkistoa alueelle. Tehdasalueella on lisäksi toteutettu useita muita hajukaasujärjestelmän toimivuuden parantamiseen ja poikkeuksellisten päästöjen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä.

Erityisesti viime viikkoina ongelmaksi on muodostuneet hajukaasujärjestelmässä olevien vesilukkojen puhallukset, missä yhteydessä väkeviä hajukaasuja pääsee lyhytaikaisesti ulkoilmaan aiheuttaen hajuhaittaa. Hajulukkojen puhaltaminen johtuu paineen- ja lämpötilanvaihteluista järjestelmässä ja toiminnanharjoittaja on tehnyt kyseisistä tapauksista ELY-keskukselle häiriöilmoituksen.

ELY-keskus on katsonut, ettei kyseessä olevia vesilukkojen puhalluksia voida pitää enää niiden toistuvuuden vuoksi häiriö- ja poikkeustilanteina eikä toiminta ole tältä osin ympäristöluvan mukaista. ELY-keskus on lähettänyt toiminnanharjoittajalle kehotuksen saattaa toiminta ympäristöluvan mukaiseksi ensitilassa, kuitenkin viimeistään 14.5.2021 mennessä. Toiminnanharjoittajalta on pyydetty selvitystä tilanteen ratkaisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä aikatauluineen. Lisäksi toiminnanharjoittajaa on kehotettu tiedottamaan avoimesti vesilukkojen puhalluksista ja niistä aiheutuvista hajuhaitoista lähialueen asukkaille.