ELY-keskus antoi lausuntonsa Merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Utajärven Tornikankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman, yleisötilaisuus 14.12. 23.11.2022 12:53:18 EET | Tiedote

Hankekuvaus OX2 Finland Oy suunnittelee Utajärven kunnan Tornikankaan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Utajärven keskustan itäpuolella. Tornikankaan tuulipuistohankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa 24–44 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 MW ja koko tuulivoimapuiston kokonaisteho maksimissaan 440 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 6675 ha. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja: - Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. - Vaihtoehto VE1: Tornikankaan alueelle rakennetaan enintään 44 tuulivoimalaa. - Vaihtoehto VE2: Tornikankaan alueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Alustavan suunnitelman mukaan tuulipuistohanke liitetään hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvaan Pahkavaara-Pyhänselkä 400 kV:n voimajohtoon ja tarkemmin Ponteman sähköasemalle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ym