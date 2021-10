ELY-keskus antoi lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan YVA-ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat.



OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Oulaisten ja Haapaveden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitavana 40 voimalan vaihtoehto VE 1 ja 25 voimalan vaihtoehto VE 2. Tuulivoimalla tuotettu energia on tarkoitus siirtää Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa yhteisellä 400 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan. Ympäristövaikutustenarviointi tehdään 250-300 metriä korkeille tuulivoimaloille.



Hankkeen toteuttaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueen kaavoittamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille sekä Oulaisissa, että Haapavedellä. Molemmat kaupungit laativat omat kaavat hanketta koskien. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä elo-syyskuussa.



Arviointiohjelman mukaan hankkeen ympäristövaikutusten oletetaan kohdistuvan etenkin maisemaan ja elinkeinoihin, luontovaikutusten osalta erityisesti linnustoon. Voimajohdon vaikutusten puolestaan ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä myös vaikutukset maankäyttöön sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden, erityisesti Puutionsaaren tuulivoimahankkeen, kanssa.



Maankäytön osalta tulee etenkin arvioida, miten maakuntakaavan ohjausvaikutus tulisi toteutumaan hankkeen vaihtoehdossa VE 1, joka poikkeaa oleellisesti voimassa olevasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3.vaihemaakuntakaavan tv-alueen rajauksesta. Vaikutukset tulee arvioida myös vaihtoehdon VE 2 osalta.



Hankkeen vaikutukset maisemaan nousivat voimakkaasti esille annetuissa mielipiteissä. Myös hankkeen terveysvaikutukset melun ja välkkeen osalta mietitytti mielipiteen antajia. Hankeen maisemavaikutusten havainnollistamiseksi tullaan laatimaan näkemäalueanalyysejä sekä havainnekuvia valituista kuvauspisteistä. Samoin melun ja välkkeen osalta tullaan tekemään mallinnukset molemmista arvioitavista vaihtoehdoista. Yhteysviranomainen painotti lausunnossa, että mallinnukset ja raportointi tulee tehdä tuulivoimasta annettujen ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Mallinuksia tullaan arviointiohjelman mukaan tekemään myös yhteismallinnuksina lähimpien muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen painotti lausunnossaan yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeyttä.



Yhteysviranomaisella ei ollut erityistä huomioitavaa arviointiohjelman nykytilan kuvauksista ja arviointisuunnitelmista maa- ja kallioperän eikä pinta- ja pohjavesien suhteen. Hankkeen vaikutukset tulee kuitenkin arvioida pienvesiin ja vesimuodostumiin.



Ilmastovaikutusten osalta yhteysviranomainen lausui, että tuulivoimapuiston aiheuttamat kasvihuonepäästöt tulee selvittää hankkeen koko elinkaaren ajalta ja käytetyt laskentaperusteet tulee esittää arviointiselostuksessa.



Hankealueen kasvillisuutta ja linnustoa on selvitetty jo aiempina vuosina pienempien tuulivoimahankeaihioiden myötä. Kasvillisuus ja linnustoselvityksiä kerrotaan arviointiohjelmassa tehtävän runsaasti lisää kesän 2021 maastokauden aikana. Yhteysviranomainen piti lisäselvityksiä tarpeellisena, mutta korosti, että arviointiselostuksessa tulee selkeästi yhdistää kokonaisuudeksi eri vuosina tehdyt selvitykset ja tehdä vaikutusten arviointi kokonaisuuden pohjalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-arviointi hankealueeseen rajoittuvalle Iso Honkaneva -Pieni Honkaneva (FI1100006) Natura-alueelle. Natura-arvioinnissa tulee huomioida alueen luontoarvojen lisäksi alueen linnustolliset arvot sekä erämaisuus.



Muun eläimistön osalta arviointiohjelmassa todettiin sen olevan tyypillistä pohjoisen havumetsävyöhykkeen lajistoa. Luontodirektiivin IV (a) lajeista on tunnistettu lajit, jotka ovat mahdollisia alueella. Hankealueen on todettu sijoittuvan "Nivalan susilauman" pohjoisosaan. Hankealueelle on tehty viitasammakko ja liito-oravaselvityksiä, jotka raportoidaan arviointiselostuksessa. Yhteysviranomainen piti tärkeänä tarkentaa tietoja suden lisääntymis- ja levähtämispaikkojen osalta.



Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tullaan arviointiohjelman mukaan selvittämään muista selvityksistä saadun tiedon pohjalta, sekä laatimalla asukaskysely. Lisäksi huomioidaan muu hankkeesta saatu palaute. Vaikutuksia metsästykseen ja riistalajistoon arvioidaan mm. metsästäjähaastatteluiden pohjalta.



Arvioitiselostuksessa tullaan arvioimaan myös vaikutukset luonnonvaroihin, viestintäyhteyksiin ja tutkiin sekä toiminnan lopettamisen vaikutukset.



Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurantasuunnitelmaksi, jossa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.



Tuulivoimahankkeissa sähkönsiirron eli liitännäishankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää päähankkeen eli tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä, jolloin ympäristövaikutukset arvioidaan ja niistä kuullaan samassa hankekokonaisuudessa. Yhteysviranomainen toteaa, että 400 kV voimajohdon YVA-selostus on perusteltua sisällyttää osaksi Rahkola-Hautakankaan tuulipuiston YVA-selostusta ja järjestää YVAL.n mukainen kuuleminen, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa hankekokonaisuudesta perustellun päätelmän. Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta puolestaan tulee täydentää 400 kV voimajohdon osalta ja kuulla täydennyksestä YVAL:n mukaisesti, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa asiassa perustellun päätelmän.



Lausunto on kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/rahkolantuulivoimaYVA.