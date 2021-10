ELY-keskus antoi lausuntonsa Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohdon YVA-ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat.



VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy yhdessä OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy:n kanssa suunnittelee 400 kV:n voimajohtoa välille Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas. Voimajohto tulisi rakentuessaan toimimaan sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen sekä Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoyhteytenä valtakunnan verkkoon. Voimajohdon kokonaispituus olisi noin 21,5 km. Voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen rinnalle noin 17 km matkalla. Uutta johtoaluetta muodostuisi noin 4 kilometriä.



Ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan yhden esitetyn vaihtoehdon sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että voimajohdon suunnitteluhistoria ja yhteen vaihtoehtoon päätyminen olisi tullut esittää tarkemmin arviointiohjelmassa.



Arviointiohjelman mukaan hankkeen ympäristövaikutusten oletetaan kohdistuvan erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen, luontoarvoihin sekä hankkeen yhteisvaikutuksiin nykyisten voimajohtojen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa.



Yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja rakennetun ympäristön osalta yhteysviranomainen totesi lausunnossaan täydennettävää olevan vain muuttuneen kaavoitustilanteen osalta.



Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta arviointiohjelmassa nykytilatiedot oli tunnistettu ja tuotu havainnollisesti esille. Vaikutustenarvioinnin suunnitelmassa ei ollut huomautettavaa.



Arviointiohjelmassa on tunnistettu miten hanke vaikuttaa liikenteeseen. Arviointiohjelmassa ei kuitenkaan ole tuotu esille, hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisia käytettäviä kulkuyhteyksiä.



Vaikutukset väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyisyyteen tullaan arviointiohjelman mukaan arvioimaan mm. olemassa olevien tietojen pohjalta ja vertaamalla niitä viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-arvoihin. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan myös yleisölle järjestettävän tupa-illan sekä yleisötilaisuuksien palautteen pohjalta.



Hankkeen vaikutukset tullaan arvioimaan myös YVA-asetuksen mukaisesti maahan, maaperään, vereen, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Nykytilatiedot näiden osalta on tuotu moitteetta esille arviointiohjelmassa. Luontoselvityksiä on laadittu hankealueelle jo aiemmin, joita tullaan täydentämään maastokauden 2021 aikana. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että eri selvityksistä saadut tiedot tulee koota yhtenäiseksi esitykseksi arviointiselostukseen ja tehdä vaikutusten arvioinnit niiden pohjalta.



Hankkeen vaikutukset arvioidaan myös luonnonvarojen hyödyntämiseen, yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa sekä hankkeen toiminnan päättymisen osalta.



Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurantasuunnitelmaksi, jossa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.



Tuulivoimahankkeissa sähkönsiirron eli liitännäishankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää päähankkeen eli tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä, jolloin ympäristövaikutukset arvioidaan ja niistä kuullaan samassa hankekokonaisuudessa. Näin ollen Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta tulee täydentää 400 kV voimajohdon osalta ja kuulla täydennyksestä YVAL:n mukaisesti, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa asiassa perustellun päätelmän.



Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/uusnivalapuutionsaarirahkolahautakangasyva.