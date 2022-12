ELY-keskus ja kaupungit sitoutuneet parantamaan yhdessä kantatien 43 liikenneturvallisuutta

Kalannin ja Kodjalan väliltä puuttuvasta jalankulku- ja pyöräilyväylästä sekä ajoradan täristävistä tiemerkinnöistä on käyty viime aikoina paljon keskustelua. Vuonna 2015 ELY-keskus päätti toteuttaa tiemerkintäkokeilun kantatiellä 43, sillä tien liikenneturvallisuustilanne oli keskimääräistä heikompi. Erityisesti oli tapahtunut ajoneuvojen kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia. Tuolloin myös todettiin pyöräilijöiden määrä tiellä vähäiseksi. Sittemmin pyöräilyn merkitys on kasvanut ja pyöräilijöiden määrä kyseisellä tieosuudella on lisääntynyt. Näistä syistä ja kesällä sattuneen onnettomuuden johdosta pyöräilijöiden turvallisuus on noussut keskusteluun.

Kalannin ja Kodjalan välillä olevien täristävien tiemerkintöjen kokeiluhanke on tarkoitus päättää siinä vaiheessa, kun tie päällystetään uudelleen. Päällystyksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Kantatie 43 on merkittävä satamaan ja autotehtaalle johtava raskaan liikenteen reitti, jossa kulkee huomattava määrä raskaita ajoneuvoja. Täristävien tiemerkintöjen poiston jälkeenkään pyöräily tienpientareella ei tule olemaan erityisen turvallista. Tien nopeusrajoitukset on tarkistettu laskemalla aiemmat 100 km/h nopeusrajoitukset 80 km:iin/h. ELY-keskus aikoo tehdä ensi vuonna myös liikenneturvallisuustarkastuksen kantatielle 43 kokonaisuudessaan.

ELY-keskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä parantamaan tien liikenneturvallisuutta. Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista joudutaan kuitenkin vielä odottamaan. Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit ovat sitoutuneet osallistumaan väylän toteuttamiseen myöhemmin sovittavalla kustannusjaolla. ELY-keskuksella ei ole juurikaan rahoitusta alueellisten investointien toteuttamiseen, joten ELY-keskuksen on saatava erillisrahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Hanke sisältyy valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) pohjalta tehtyyn Väyläviraston investointiohjelmaan osana maanteiden seudullisten pyöräily-yhteyksien kehittämisteemaa. Kehittämisteeman toimenpiteisiin ei ole vielä myönnetty suunniteltua rahoitusta. Teeman hankkeiden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti valtion 50 % ja kuntien 50 % kustannusosuutta.Hankkeesta on jo laadittu tiesuunnitelma ja se on parhaillaan hyväksyttävänä Liikenne- ja viestintävirastossa (Traficomissa).

Tässä vaiheessa tien liikenneturvallisuutta pystytään parantamaan ainoastaan muistuttamalla tienkäyttäjiä kaikki osapuolet huomioivalla ajotavalla. ELY-keskus asentaa keväällä kantatielle 43 Kalannin ja Kodjalan kohdille vastaavanlaiset varoituskyltit kuin on kesällä toteutettu Saaristotielle ja Kustavintielle.

