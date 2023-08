ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille tukea huhti–kesäkuussa yli 10 milj. euroa

ELY-keskus myönsi vuoden 2023 huhti–kesäkuun aikana Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä yli 10 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta. Tarkemmat tuensaajat selviävät liitteenä olevasta rahoituskatsauksesta.

Uuden EU:n ohjelmakauden Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma on nyt kokonaisuudessaan toimeenpanossa. Kaikki rahoitusvälineet ja haut on saatu auki. Tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien vuoksi hitaasti liikkeelle lähtenyt hankkeiden päätöksenteko on saatu kunnolla vauhtiin vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Tällä hetkellä hakemusten käsittely on kuitenkin edelleen ruuhkautunut.

Uuden EU:n ohjelmakauden yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä n. 8,2 miljoonaa euroa 24 eri yritykselle. Suurimmat tuensaajat olivat nurmeslainen Berryglade Oy (n. 2,8 milj. € laajennus- ja investointihankkeeseen), liperiläinen Liperin Höyläämö Oy (n. 1,8 milj. € digitaalisen toimintaympäristön kehittämiseen) sekä polvijärveläinen Ecolam Oy (n. 0,7 milj. € toiminnan kehittämiseen).

Kevät–kesällä uuden ohjelmakauden ESR+-hankerahoitusta myönnettiin yhdeksälle hankkeelle. Tukea myönnettiin yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa. Suuri osa päätöksistä tehtiin järjestötoimijoille. Rahoitetut hankkeet toimivat valtaosin työssä olevien henkilöiden parissa edistäen jatkuvan oppimisen toteutumista, yrittäjyyttä ja maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksia.

Maaseuturahastosta ei ole myönnetty yritystukea eikä hankerahoitusta vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Maaseuturahaston ohjelmakausi (CAP27) vaihtui vuoden vaihteessa ja uuden kauden tukien haut käynnistyivät 21.6.2023. Ensimmäisiä päätöksiä päästään tekemään syksyllä.

Maaseuturahaston ohjelmakauden hauissa näkyy entistä voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa tuissa. ELY-keskukseen on saapunut vilkasta tiedustelua erityisesti yritystukien osalta nyt hakujen käynnistyttyä.

Yritysten kehittämispalveluiden osalta vuosi 2023 käynnistyi vilkkaammin vuoteen 2022 verrattuna. ELY-keskus myönsi huhti–kesäkuussa pohjoiskarjalaisille yrityksille tukea yhteensä yli 179 000 euroa 44 eri konsultointipalvelun hankintaan.

Kuluvan vuoden aikana yrityksille on tarjolla erilaista kehittämisrahoitusta ennätyksellisen paljon oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoitusmahdollisuuksien myötä. Rahastosta voidaan myöntää alueen pienille ja keskikokoisille yrityksille kehittämisavustusta kestävän energiasiirtymän toteuttamiseen ja muuhun kehittämiseen. Uutena rahoituskohteena on esimerkiksi turvetuotannosta vapautuneiden soiden ennallistamiseen suunnattu rahoitus. Myös nuorten tulevaisuutta opiskelussa ja työelämässä voidaan tukea entistä painokkaammin.