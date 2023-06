ELY-keskus päätti suojella Ainola-rakennuksen ja puistoaluetta. Suojeluesitykset entisten Parkumäen ja Ruotasen koulujen suojelemiseksi hylättiin.

Ainola-rakennuksen ja ympäröivän puistoalueen suojelupäätös, Oulu

Asiassa ELY-keskus harkitsi Ainola-rakennuksen ja sitä ympäröivän puistoalueen suojelulle olevan perusteet ja tarvetta. Ainolan museorakennus on arkkitehti Oiva Kallion (1884–1964) suunnittelema 1920-luvun klassismia edustava rakennus. Rakennus valmistui 1931 arkisto-, kirjasto- ja museorakennukseksi. Sitä kutsutaan Ainolaksi alueella sijainneen aiemman, mutta tuhoutuneen rakennuksen mukaan. Rakennusta ympäröivä puistoalue on vakiintunut virkistyskäyttöön jo 1800-luvulla ja puistomainen ympäristö liittyy oleellisena osana Ainola-rakennukseen.



Suojelun kohteeseen liittyy erityisiä valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia arvoja. ELY-keskus on katsonut, että rakennuksen ja puistoalueen suojelemiseksi on myös erityisiä syitä. Kohteen arvoja ei ole ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kokonaisuudessaan mahdollista suojella asemakaavaan perustuen, vaikka rakennus on suojeltu asemakaavassa. Rakennussuojelupäätöksessä on annettu yhdeksän suojelumääräystä. Suojelu kohdistuu erityisesti rakennuksen ulkoasuun, keskeisiin alkuperäisiin sisätiloihin sekä rakennuksen ja sen ympäristön puistomaiseen kokonaisuuteen.



Päätöksellä ei määritellä rakennuksen tai alueen käyttöön liittyviä asioita. Nämä ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavoituksella ja menettelyillä. Päätös ei määritä myöskään rakennuksen omistukseen tai hallintaan liittyviä asioita. Suojeltu rakennus on lähtökohtaisesti käytettävissä tarkoituksiin, jotka ovat mahdollista suojelun vaarantumatta. Suojeluasia on tullut vireille ELY-keskukseen kolmen eri yhdistyksen suojeluesityksistä.

Entisen Ruotasen koulurakennuksen suojelupäätös, Pyhäjärvi

Ruotasen koulurakennus 1950-luvulla rakennettu kaksikerroksinen tiilirakenteinen ja rapattu koulurakennus, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Ruotasen kaivoskylässä. Vanha koulurakennus toimi kouluna vuoteen 2018 asti. Alueella on asemakaava, jossa koulua ei ole suojeltu. Koulurakennukseen liittyy erityisesti maakunnallisia ja paikallisia arvoja. Pyhäjärven kaupunki ei ole pitänyt koulurakennuksen suojelua mahdollisena. Suojeluasian käsittely perustui Ruotasen kyläyhdistyksen suojeluesitykseen.



ELY-keskus on arvioinut, ettei Ruotasen koulun rakennussuojelulle ole sellaista rakennuksen arvoihin liittyvää erityistä perustetta, että ELY-keskus näkisi entisen koulurakennuksen suojelun tarkoituksenmukaisena. Rakennus on kuitenkin arvokas ja arvot tulevat huomioon otettaviksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaava- tai muissa menettelyissä.

Entisen Parkumäen koulun suojelupäätös, Haukipudas, Oulu

Parkumäen koulun rakennukset ovat 1920-luvulta. Rakennukset on todennäköisesti toteutettu Jussi ja Toivo Paatelan maaseudun koulurakennusten tyyppipiirustuksilla ja edustavat aikakaudelle tyypillistä klassismia. Parkumäen koulun arvot ovat erityisesti paikalliset ja maakunnalliset liittyen alueen kulttuurihistoriaan. Kohdetta ei ole kaavoissa suojeltu. Maakunnallisesti se on tunnistettu arvokkaaksi. Lisäksi rakennuskokonaisuus on arvioitu arkkitehtonisesti näyttäväksi ja eheäksi suojeluprosessin aikana. Suojeluasian käsittely perustui Haukipudas-seura ry:n suojeluesitykseen.



ELY-keskus on arvioinut rakennusten suojelun rakennussuojelupäätöksellä sinänsä mahdolliseksi, muttei koulurakennuksen suojelemista rakennusperintölailla nykyisessä asussa ja tilanteessa perusteltuna. Parkumäen koulu on edustava, muttei ainutlaatuinen esimerkki vastaavilla tyyppipiirustuksilla toteutetuista koulurakennuksista. Rakennuksen sisätilat ovat muuttuneet melko laajasti. Ulkoasujen osalta on tehty muutoksia, jotka ovat kuitenkin palautettavissa. Rakennuksen palaaminen julkiseen käyttötarkoitukseen ei ole todennäköistä. Suojelun kohtuullisuutta on myös arvioitu suhteessa rakennuksen yksityiseen omistajaan.