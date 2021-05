ELY-keskus rakentaa Paimioon kaksi kiertoliittymää - merkittäviä liikennehaittoja töiden aikana

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakentaa kaksi kiertoliittymää Paimioon. Kiertoliittymät rakennetaan Paimion keskustaan Kaaritien ja Alvar Aallontien liittymään sekä maanteiden 110 ja 181 liittymään. Kiertoliittymät rakennetaan yhdessä urakassa ja työt käynnistyvät molemmissa kohteissa samaan aikaan. Työt alkavat kesäkuun alkupuolella ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittävää liikennehaittaa ja liikenteen ruuhkautumista. Kiertoliittymien rakentaminen parantaa liittymien turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeiden kustannukset ovat yhteensä n. 1 M€.

Kiertoliittymän rakentaminen maanteiden 110 ja 181 liittymään

Kiertoliittymän rakentaminen käynnistyy työmaan perustamisella ja liikennejärjestelyjen rakentamisella kesäkuun alkupuolella. Liikenne ohjataan työmaan läpi mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti ja kaikki ajosuunnat ovat liikenteen käytettävissä koko rakentamisen ajan. Liikennejärjestelyissä huomioidaan erikoiskuljetusten tarpeet. Teiden nopeusrajoitus lasketaan 30 km:iin/h työmaan kohdalla.

Liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan töiden aikana useaan otteeseen töiden etenemisen mukaan. Työmaalla liikkuu myös työkoneita liikenteen seassa. Tienkäyttäjiltä edellytetäänkin tarkkaavaisuutta ja malttia liikuttaessa työmaan ohi.

Liikennemäärät liittymän kohdalla ovat melko suuria. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan väistämättä hetkellistä liikenteen ruuhkautumista. Tienkäyttäjien on syytä huomioida tämä matka-aikojen suunnittelussa.

Linja-autopysäkkien paikkoja ei lähtökohtaisesti tulla siirtämään töiden aikana, vaan joukkoliikenne pääsee kulkemaan normaalisti. Pysäkeille kulkuun ei myöskään tule muutoksia töiden vuoksi.

Maantien 110 liikennemäärä on noin 3 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus liikenteestä on n. 10 %. Maantien 181 liikennemäärä on noin 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on n. 6 %. Kiertoliittymän rakentaminen tasa-arvoistaa liittymähaaroja, kun vilkkaammin liikennöidystä suunnasta poistuvat kiertoliittymän myötä pakolliset pysähtymiset. Kiertoliittymä on myös turvallisempi ja sujuvampi liittymäratkaisu, kun nelihaaraliittymän liikennemäärät ovat suuret molemmista sivusuunnista.

Rakentamisen yhteydessä perataan myös ojia. Perkaamistyöt suoritetaan viljelykauden jälkeen, jotta perkuutöistä aiheutuu maanviljelylle mahdollisimman vähän haittoja.

Kiertoliittymän rakentaminen Paimion keskustaan Kaaritien ja Alvar Aallontien liittymään

Kiertoliittymän rakentaminen Kaaritien ja Alvar Aallontien liittymään on tienkäyttäjien ja rakentamisen näkökulmasta haastavampi kohde kuin maanteiden 110 ja 181 liittymässä. Kaaritien ja Alvar Aallontien liittymäalue on ahtaampi ja kohteessa on suuret korkeuserot eri liittymähaarojen välillä. Liikennemäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin maanteiden 110 ja 181 liittymässä, mutta työmaan haasteellisuuden vuoksi tässä kohteessa on odotettavissa suurempia liikenneruuhkia. Haastavin työvaihe tulee olemaan nykyisen tienpinnan tason korottaminen, kun samaan aikaan liikenne kulkee työmaan läpi. Alvar Aallontien länsihaarassa tien korotus on suurimmillaan, noin 1 metrin.

Kiertoliittymän rakentaminen käynnistyy työmaan perustamisella ja liikennejärjestelyjen rakentamisella kesäkuun alkupuolella. Liikenne ohjataan työmaan läpi mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti ja kaikki ajosuunnat ovat liikenteen käytettävissä koko rakentamisen ajan. Teiden nopeusrajoitus lasketaan 30 km:iin/h työmaan kohdalla.

Liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan töiden aikana useaan otteeseen töiden etenemisen mukaan. Työmaalla liikkuu myös työkoneita liikenteen seassa. Tienkäyttäjiltä edellytetäänkin tarkkaavaisuutta ja malttia liikuttaessa työmaan ohi.

Liikennemäärät liittymän kohdalla ovat melko suuria. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan väistämättä liikenteen ruuhkautumista. Tienkäyttäjien on syytä huomioida tämä matka-aikojen suunnittelussa.

Jalankulku- ja pyöräilyväyliä joudutaan kaventamaan ja mahdollisesti myös siirtämään töiden aikana. Jalankulku- ja pyöräilyväylät pidetään kuitenkin käytössä koko työn ajan. Myös Kaaritien alittava alikulku pidetään käytössä koko työn ajan, mutta väylää voidaan joutua kaventamaan lyhytaikaisesti. Linja-autopysäkkien paikkoja joudutaan todennäköisesti muuttamaan töiden edistyessä. Pysäkeille järjestetään turvalliset kulkuyhteydet.

Kaaritien liikennemäärä on noin 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Alvar Aallontien liikennemäärä on noin 3 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kiertoliittymä on turvallinen ja sujuva liittymäratkaisu.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Aku Reini, p. 0295 022 190, aku.reini@ely-keskus.fi

- Oteran Oy, työpäällikkö Kimmo Kanerva, p. 0400 125 477, kimmo.kanerva@oteran.fi