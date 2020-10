ELY-keskus tutkii Kristiinankaupungissa Kaupunginsillan ja kivipenkereen kuntoa ja perustuksia (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Väylävirasto yhdessä Rambollin kanssa aloittavat Kaupunginsillan meripenkereen ja sillan kunnon selvittämisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Tutkimusten kohteena on Kaupunginsilta ja siihen kuuluvat kivimuurein tuetut penkereet länsirannalta itärannalle eli n. 270 m pituudelta. Työn tarkoituksena on selvittää sillan ja penkereen kunto ja se, miten penger on perustettu meren pohjaan. Kohteessa tehdään syksyn aikana vedenalaisia ja maanpäällisiä mittaus- ja tutkimustöitä, jotka saattavat hetkellisesti haitata liikennöintiä sillalla. Penkereen mahdollisia muodonmuutoksia seurataan kahden vuoden ajan seurantamittauksin.

Mittausten jälkeen kohteessa tullaan tekemään myös pohjatutkimuksia joko lautalta tai tiepenkereeltä. Tutkimuksilla kerätään tietoa myöhemmin tehtävää korjaussuunnittelua varten. Korjaustoimenpiteille ei vielä ole rahoitusta eikä niiden aikataulua vielä tiedetä.

Suunnittelun etenemisestä tullaan ilmoittamaan myöhemmin erikseen.