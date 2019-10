Embargo 14.10.2019 klo 00:00: Maanantaina julkaistava artikkeli pohtii sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja julkistalouden kestävyyttä

Suomen pitäisi ottaa Virosta mallia startup-yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen 2.10.2019 10:03:41 EEST | Tiedote

Startup-yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Suomi voisi ottaa monessa asiassa esimerkkiä Virosta, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Viro on ollut viime vuosina useissa kansainvälisissä vertailuissa Suomen yläpuolella, kun arvioitavana on ollut, mikä Euroopan maa on paras kasvuyritysten toiminnan näkökulmasta. Ei ole sattumaa, että Viro on kärkisijoilla myös tarkasteltaessa startup-yritysten määrää suhteessa väkilukuun.