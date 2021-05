EMBARGO 1.6.2021 klo 00.01: ”Jos halutaan nuorille töitä ja hyvät tulot, niin tänne!” – Ohjelmistoala Suomen kasvun veturi: Yli 85% yrityksistä kasvaa, 73% palkkaa lisää

Jaa

Ohjelmistoala kasvaa nyt ainutlaatuisella voimalla: Kolme neljästä ohjelmistoyrityksestä palkkaa nyt lisää työntekijöitä. Alan uunituoreet näkymät ennakoivat 1,5-2 miljardin euron lisäystä liikevaihtoon ja Suomen talouteen. ”On aika rakentaa tulevaisuutta! Ohjelmistoala kasvaa ennätysvauhtia ja samalla tarvitaan valtava määrä uusia osaajia. Suomen on herättävä toimiin: Tällaista työpotentiaalia nuorille ja uutta uraa hakeville ei mikään muu ala tarjoa”, painottaa Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja.

Ohjelmistoalan kehitystä ja kasvua seuraava Sykemittari kertoo kasvunäkymistä, joista mikään muu toimiala Suomessa ei voisi edes haaveilla. Toimialan hermokeskuksessa Ohjelmisto- ja e-business ry:ssä uunituore Sykemittari herättää kaksi koko Suomelle elintärkeää johtopäätöstä.

”Ensinnäkin viimeistään nyt voidaan varmuudella sanoa, että ohjelmistoala on noussut Suomen kasvun veturiksi. Emme puhu ainoastaan alan omasta kasvusta, vaan koko siitä digitaalisesta kilpailukyvystä ja kasvuvoimasta, jonka ohjelmistoala luo muihin yrityksiin ja organisaatioihin, eli koko Suomeen”, kiteyttää Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja.

”Yli 85 prosenttia yrityksistä ennakoi kasvua. Kun suhteutamme tämän aiempiin toteutuneisiin kasvulukuihin, on perusteltua odottaa euromääräisesti noin 1,5 miljardin, jopa 2 miljardin kasvua. Kun pohjana on alan nykyinen noin 15 miljardin liikevaihto, niin tällainen kasvu on realismia. Siksi toivomme, että koko Suomi havahtuisi tähän valtavaan toimialapotentiaaliin.”

Ohjelmistoalalla vahvat kansainväliset näkymät: 60% & 60%

Sykemittari kertoo erittäin lupaavista vientinäkymistä ohjelmistoalalle.

”Jo 60 prosenttia ohjelmistoyrityksistä on myös vientiyrityksiä. Tämä itsessään on erinomainen tilanne. Vielä parempaa on se, että koko alalta yli 60% ennakoi uusia kansainvälisiä asiakkuuksia eli viennin kasvua seuraavalle 12 kuukaudelle”, iloitsee Roiha.

Kansainvälinen kasvu istuu erinomaisesti Roihan visioon ohjelmistoalasta niin nuorten kuin alanvaihtajienkin uutena ykköstoimialana.

”On syytä katsoa, mihin suuntaan liikumme kansainvälisesti. Digitaalisuus ei tunne etäisyyksiä, joten ohjelmistoala on vientialana syrjäiselle Suomelle erityisen sopiva. Ja hyvältä siis näyttää! Sykemittariin vastanneet toimitusjohtajat kertovat, että lähes 40% on saanut lisää kansainvälistä myyntiä kuluneen koronavuoden aikana. Tämä antaa erittäin vahvan pohjan nyt ennakoidulle entistä voimakkaammalle vientikasvulle tästä vuodeksi eteenpäin. Töitä on siis tarjolla!

”Kaikkien ei tarvitse koodata”

Suomessa on valtava koulutuksen ja työn kohtaanto-ongelma. Sen voisi ratkaista yhtä lailla nuorten kuin alanvaihtajienkin eduksi.

”Suomen on herättävä toimiin. Tällaista työpotentiaalia nuorille ja uutta uraa hakeville ei mikään muu ala tarjoa. Jos halutaan nuorille töitä ja hyvät tulot, niin tänne! Reilusti yli 10 000 avointa työpaikkaa löytyisi heti. Lisää tarvitaan koko ajan. Miksi tuskailemme, ettei töitä ole tarpeeksi, kun töitä nimenomaan olisi, jos vain alanvalintaa ohjattaisiin ohjelmisto-osaamisen suuntaan? kysyy Roiha.

Roiha korostaa, että kaikkien ohjelmistoalalle suuntautuvien ei suinkaan tarvitse olla itse koodareita, vaan osaamista tarvitaan laajalla skaalalla. Alanvaihdosta löytyy upeita esimerkkejä, kun sairaanhoitajat tai metsäkoneen operaattorit ovat heittäytyneet ohjelmistojen maailmaan.

”Puhumme yhtä lailla siitä, miten ohjelmistoja osataan käyttää ja miten oivalletaan tarpeita siihen, miten ohjelmistokehityksellä voidaan erilaisia uusia ratkaisuja ja parannuksia löytää.”

”Oli kyse sitten taloushallinnosta, markkinoinnista tai oikeastaan mistä tahansa, ohjelmistoja kehittämällä ja niitä fiksusti hyödyntämällä voidaan luoda parempaa tuottavuutta, parempaa kilpailukykyä, kasvua ja työtä. Ohjelmistoala on tietysti itse tästä paras esimerkki, kun miltei 75% yrityksistä on palkkaamassa lisää työntekijöitä”, alleviivaa Roiha.

