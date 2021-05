EMBARGO 20.5.2021 klo 21.00: Tutkijat löysivät uuden hiilimateriaalin, joka voi syrjäyttää grafeenin

Aalto-yliopiston odotettu Näytös21 järjestetään tänä vuonna verkossa 20.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Aalto-yliopiston nuorten suunnittelijoiden mallistot esitellään perjantaina 28. toukokuuta klo 21.00 osoitteessa aalto.fashion. Näytös21 on osa laajempaa Fashion in Helsinki -muotiviikkoa. Sen ohjelmassa on virtuaalisia asiantuntijahaastatteluita sekä muotiin liittyviä näyttelyitä ja installaatioita Helsingin keskustassa.