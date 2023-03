EMBARGO 2.3. klo 13.00: SOSTE: vaihtoehto leikkauslistoille – hyvinvointitalous seuraavan hallitusohjelman keskiöön!

SOSTEn selvitys: Osa etuuksista ei yksinkertaisesti riitä elämiseen – perusturva kaipaa leikkausten sijaan vahvistusta 30.1.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Useimmat vähimmäisetuudet ovat kaukana siitä, mitä on arvioitu tarvittavan säälliseen elämiseen. Riittävää minimitasoa mitataan Kuluttajatutkimuskeskuksen laskemilla viitebudjeteilla. Niiden tarjoama toimeentulo on niukka, kun sitä verrataan väestön keskimääräiseen kulutukseen. Perusturvan varassa elävien on selvittävä vielä huomattavasti pienemmällä summalla kuin mitä viitebudjetit suosittelevat. SOSTEn selvityksessä havainnollistetaan esimerkkilaskelmilla, kuinka kaukana pienimmät perusturvaetuudet ovat kohtuullisen minimin tasosta. Esimerkiksi Helsingissä yksin asuvan peruspäivärahaa saavan työttömän miehen on pärjättävä 389 euroa viitebudjettia pienemmällä summalla kuukaudessa. Tampereella asuvalla vaje on 346 euroa. Esimerkkitapauksissa peruspäivärahaa saavalla syntyy oikeus myös toimeentulotukeen. Toimeentulotuen jälkeenkin vajetta suhteessa viitebudjettiin jää vielä noin 158 euroa. Vastaava kahden työttömän aikuisen ja kahden lapsen perheellä vajaus on Helsingissä 675 euroa ja T