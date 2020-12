EMBARGO 23.12.! Ilotulitusrahat käytetään hyvän jakamiseen eteenpäin

Kaksi koronavirustartuntaa on todettu Porvarinkadun koululla 21.12.2020 10:12:45 EET | Tiedote

Kahdella Porvarinkadun koulun (Borgaregatans skolan) oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Oppilailla on saattanut olla tartunta jo ennen etäkouluun siirtymistä. Tartunnasta on tiedotettu koulun oppilaita, oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa.