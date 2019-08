/Embargo 8.8.2019 klo 15.00/ Roni Back tähdittää uutta Koitos-sarjaa - Tänään 8.8. klo 15 alkaa Splay Suomen Youtube-kanavalla uusi seikkailusarja

Koitos on vauhdikas, hauska ja viihteellinen YouTube-sarja, jonka tarkoituksena on osoittaa miten monipuolinen ja innostava harrastus partio on. Sarjassa kilpailee kaksi Suomen suosituimmista tubettajista koostuvaa joukkuetta. Kilpailijoina sarjassa ovat Roni Back, Julia Ahonen, Roponen ja Pernilla Böckerman.Sarja on Suomen Partiolaisten tilaama ja se julkaistaan Splay Suomen kanavalla. Sarjan konseptista, käsikirjoituksesta ja tuotannosta on vastannut Pohjoismaiden johtavana branded entertainment-mediatalo Splay One. Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Jesse Braun.

Ensimmäisessä jaksossa joukkueet yhdistävät voimansa ja tehtävänä on saada purjevene ehjänä satamasta vesille ja seuraavaan määränpäähän. Veneen kippari ohjeistaa kilpailijoita ja kertoo mitä pitää tehdä, jotta vene saadaan satamasta turvallisesti pois. Tehtävää vaikeuttaa se, että kippari puhuu vain Ruotsia. "Parasta sarjassa oli uuden oppiminen. Ekassa jaksossa yllätyin siitä kuinka paljon eri asioita pitää ottaa huomioon, kun purjehtii. Oli vaikeata muistaa kaikki asiat. Kilpailusta huolimatta meillä oli mieletön yhteishenki kaikkien kesken", Pernilla Böckerman kertoo.



"Parasta partiossa on se, että oppii paljon uutta, ja saa viettää aikaa ulkona. Isoin haaste ekassa jaksossa oli kaikki - purjehtiminen oli täysin uutta enkä tiennyt tai osannut mitään", Julia Ahonen naurahtaa iloisesti.



"Olen purjehtinut nuorempana kerran, mistä ei kyllä ollut tässä haasteessa hyötyä, sillä meillä oli käytössä tässä niin paljon isompi vene! Haastavinta oli itseensä luottaminen, kun oli täysin uuden ja vieraan asian parissa. Kaikista hauskinta on aina oppia uusia taitoja ja tästä syttyikin pieni kipinä kyllä purjehdukseen! Ehdottomasti parasta koko sarjassa oli mun ja Julian rakentama rinkkavene", Roni Back hehkuttaa. Vaikka Koitos on ensisijaisesti viihteellinen Youtube -sarja, tavoitteena on myös, että sen sisällöllä on syvällisempi merkitys. Jokaisessa jaksossa syvennytään tärkeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin ja arvoihin kuten johtajuuteen, ystävyyteen ja ympäristövastuuseen. Splay Onelle on tärkeää olla mukana luomassa nuorille sisällönkuluttajille myös arvopohjaista ohjelmasisältöä.



"Koitos on monella tapaa hyvä esimerkki kaupallisesta formaatista, jossa brändi on luonnollisena osana sisältöä; ei ainoastaan brändinäkyvyyden vaan eteenkin arvopohjaisen sisällön kautta. Branded entertainment on strategista sisällöntuotantoa, jossa brändi on nostettu esiin vahvasti erilaisin sisällöllisin keinoin", Senior Account Manager Inka Wirman kertoo. Koitos starttaa Splay Suomen Youtube -kanavalla 8.8. klo 15 ja ilmestyy aina kahdeksana torstaina elo-syyskuun aikana. Sarjan ensimmäisen jakson pääset katsomaan täältä: https://www.youtube.com/user/SplaySuomi

