EMBARGO / Kutsu ja tiedote: Hedengren täyttää 100 vuotta

LEHDISTÖTIEDOTE, Embargo 12.6.2018 klo 13.00. Suomalainen perheyritys Oy Hedengren Ab täyttää kesäkuussa sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Hedengren julkaisee historiikin, jossa kerrotaan yhtiön tarina Suomen itsenäistymisen ajoista aina näihin päiviin saakka. Hedengren 1918 – 2018 Teknologiaa huolettomaan elämään -historiikin on kirjoittanut FT Tero Halonen ja tuottanut Bränn & Bränn Oy Ab.

Yhtiön perustivat serkukset Jarl ja Walter Hedengren liikeidealla ”sähköalan täydellinen palvelutalo”. Liikeidea on kehittynyt vuosikymmenten varrella asiakkaiden tarpeiden mukana. Nykyisin yhtiö tunnetaan suurimpana kotimaisena turvateknisten ratkaisujen kehittäjänä sekä talotekniikan merkkituotteiden maahantuojana.

Vuodesta 1920 lähtien yhtiön pääomistajana on ollut Johanssonin suku. ”Vastuullinen omistajuus näkyy siinä, että me Hedengrenin omistajat olemme sitoutuneet viemään soihdun seuraavalle sukupolvelle. Koemme, että yhtiö on meillä lainassa. On tärkeää, että jokainen sukupolvi vuorollaan ottaa oman roolinsa”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Berndt Johansson.

Kutsumme teidät historiikin julkistamistilaisuuteen Hedengrenin toimistolle tiistaina 12.6.2018 klo 13.00. Ilmoittautumiset mirja.serkela@hedengren.fi 11.6. mennessä.





Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Berndt Johansson 044 780 8801 ja markkinointijohtaja Mirja Serkelä 045 868 3474.