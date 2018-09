EMBARGO:JUHLAVUODEN OPETUSPALKINNON VOITTAJA ON MARI SUORANTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSTA

EMBARGO, julkaisuvapaa 18.9.2018 klo 17.45 Tutkijatohtori Mari Suoranta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta on voittanut Suomen Ekonomien 10 000 euron arvoisen Opetuspalkinnon. Palkinto jaettiin tänään 18.9.2018 Dare to Learn-tapahtuman yhteydessä Kaapelitehtaalla.

Tutkijatohtori Mari Suoranta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta on voittanut Suomen Ekonomien 10 000 euron arvoisen Opetuspalkinnon. Palkinto jaettiin tänään 18.9.2018 Dare to Learn-tapahtuman yhteydessä Kaapelitehtaalla.

Suoranta on erityisen ansioitunut uraauurtavassa työssään kasvuyrittäjyyden edistämisessä: hän opettaa Venture Lab-kurssia, joka tuo liike-elämää, opiskelijoita ja tutkijoita lähemmäs toisiaan kurssilla perustettavien yritysten kautta. Suoranta onkin paneutunut poikkeuksellisen vahvasti kauppatieteen opiskelijoiden yrittäjyyskasvatukseen sekä myyntiosaamisen luomiseen. Suoranta toimii myös yrittäjyyden esiintuojana yhteistyössä yhdysvaltalaisen University of California Berkeley yliopiston professorien kanssa hyödyntämällä Berkeley Method of Entrepreneurship opetus-ja toimintamallia, jonka kehittämiseen hän myös osallistuu.



”Palkintoraati perusteli voittajan valintaa erityisesti tämän monipuolisella ja vaikuttavalla työllä opiskelijoiden yrittäjävalmiuksien lisäämiseksi sekä kasvuyrittäjyyden ja vahvan myyntiosaamisen edistämisessä. Lisäksi hänen vahvat yhteytensä elinkeinoelämään ovat erityisen tärkeitä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymisessä. Olimme aidosti vaikuttuneita myös opiskelijoiden ehdottamista näkökulmista tämän vuotiseen teemaamme - maailmanparannukseen. Voittaja Mari Suorannan kursseilla on ideoitu ja perustettu yrityksiä, jotka pyrkivät luomaan parempaa maailmaa meille kaikille. Esimerkkeinä sisäilmaa aktiivisesti ja älykkäästi puhdistava viherseinä sekä Afrikan tiekuolemia heijastimilla ehkäisevä yritys”, kertoo Opetuspalkintoraadin puheenjohtaja Eero Kiiski

”Kauppatieteen yliopisto-opiskelijoilla on parhaat mahdollisuudet muuttaa maailmaa, ratkaista merkittäviä ongelmia myös liiketoiminnan keinoin. Tässä prosessissa opettajan tehtävä on mielestäni tarjota viimeisimmän tutkimuksen mukaista tietoa, olla valmentaja ja ohjaaja, monimutkaisen maailman selkeyttäjä”, kommentoi tutkijatohtori Mari Suoranta.



Kilpailun korkeasta tasosta johtuen palkintoraati päätti jakaa Opetuspalkinnon lisäksi kaksi 2000 euron arvoista kunniamainintaa, jotka myönnettiin akatemialehtori Jonas Lagerströmille Åbo Akademista ja professori Paavo Ritalalle Lappeenrannan teknillinen yliopistosta. Voittaneen esityksen tehnyt kylteriyhteisö, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat Pörssi ry, palkitaan lisäksi 2000 eurolla.





Opetuspalkinnolla tuettu kauppatieteellisen opetuksen kehittämistä jo 20 vuotta



Opetuspalkinto täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Suomen Ekonomit etsi opettajaa tai opettajatiimiä, joka parhaiten antaa opiskelijoille valmiuksia ratkaista ihmiskunnan kiperiä haasteita ja muuttaa maailmaa. Ehdotukset voittajaksi tekivät opiskelijat ja palkintoraadin jäsenistäkin yli puolet on opiskelijoita.



Suomen Ekonomit tukee Opetuspalkinnolla kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä. Kilpailussa haetaan toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, jotka voivat toimia esimerkkeinä hyvästä opetuksesta kaikille yliopistoille sekä olla toimintatapana levitettävissä. Rahapalkinnon myöntää KAUTE-säätiö, joka edistää kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.



“Ryhdyimme 1990-luvun alussa keräämään systemaattisesti vastavalmistuneiden ekonomien palautetta. Opetuspalkinto (aiemmin Opetussaavutuspalkinto) oli luonteva seuraava askel nostaa esiin hyvän opetuksen tärkeys ja osoittaa arvostuksemme kauppatieteiden opettajille”, avaa palkinnon historiaa Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Anja Uljas.



