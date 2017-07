Emfit kehitti herkän koaksiaalisen kaapelianturin uusia IoT sovelluksia varten

3.7.2017 12:16 | Emfit Oy

Emfit Oy tunnetaan ohuista sähkömekaanisista kalvoantureistaan, anturijärjestelmistään ja omaan IoT alustaansa perustuvasta EMFIT QS unimonitoristaan. Nyt yritys laajentaa toimintaansa uusiin IoT-sovelluksiin esittelemällä uuden ns. näennäis-piezosähköisen koaksiaalisen kaapelianturin.

EMFIT C-sarjan™ koaksiaalista kaapelianturia voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa käyttötarkoituksissa:



- Tien pinnan alle asennettuna ajoneuvojen luokittelu ja punnitus liikkeessä

- Aidoissa tai maahan piilotettuna havaitsemaan alueelle tunkeutuminen

- Akustiset värähtelyn mittaukset ja vedenalaiset hydrofonit

- Rakenteiden ja koneiden kunnon valvonta värähtelyjen monitoroinnin avulla



“Emfit pystyy nyt tarjoamaan uusia IoT-pohjaisia mittausratkaisuja käyttämällä C-sarjan kaapelianturia yhdistettynä langattomaan sulautettuun elektroniikkaan ja reaaliaikaiseen, Internetin yli toimivaan palvelinsoftaan,” sanoo yrittäjä ja toimitusjohtaja Heikki Räisänen.



EMFIT C-sarjan antureiden koaksiaalinen design mahdollistaa täydellisen suojan sähkömagneettisille häiriölle, kosteudelle ja kulutus rasituksille vaativissa ympäristöissä. C-sarjan antureiden ainutlaatuinen, vahva elektromekaaninen herkkyys perustuu Emfitin omaan ferroelektreettipolymeeriin joka uudessa ratkaisussa on nauhana kierretty signaalijohtimen ympärille. Tämä mahdollistaa sen, että kompressio, venyminen tai värinä luo voimaan suhteutetun varauksen ytimessä olevan signaalijohtimen ja aktiivipolymeerin ympärille kierretyn suojavaipan välille.



Erittäin kovatekoinen mutta herkkä EMFIT C-Sarjan kaapeli kestää painavia kuormia ja vettä. Se on pinnoitettu polyuretaanilla. Kaapeli voidaan liittää tavallisin koaksiaalisin liitostekniikoin. Sitä valmistetaan monissa eri pituuksissa. Vakiopituus on 50 metriä. Emfit on hakenut patentteja keksinnölle ja sen sovelluksille.