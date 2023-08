Emil Cedercreutzin ainutlaatuinen ateljeekoti Harjula esitellään runsaasti kuvitetussa uutuuskirjassa

Taiteilijakoti Harjula on osa kansainvälisten taiteilijoiden maaseutuateljeekotivirtausta, johon liittyi haave omatoimisesta selviytymisestä sekä asettumisesta luonnonkauniille paikalle asumaan ja työskentelemään. Taustalla on myös ajatus kodista kokonaistaideteoksena.

Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz ei käyttänyt omaperäisen ja kodikkaan kotinsa suunnitteluun arkkitehtiä vaan suunnitteli kaiken itse. Rakennuksen rungoksi siirrettiin vanha maalaistalo ja luhtiaitta. Cedercreutz kehitteli ja muovasi niistä omien mieltymystensä ja unelmiensa mukaan ainutlaatuisen kokonaisuuden. Rakennuksen sisällä on sarja mielikuvituksellisesti sisustettuja huoneita, joissa on vanhoja huonekaluja, suomalaisia ryijyjä, arvokkaita maalauksia ja itämaisia esineitä yhdistettynä taiteelliseksi kokonaisuudeksi.

Emil Cedercreutz koki voimakkaasti olevansa satakuntalainen ja satakuntalaisuuden edistäjä. Hän perusti nimeään kantavan säätiön Harjavaltaan edistämään näitä pyrintöjä. Säätiö harjoittaa korkeatasoista kulttuuritoimintaa, jolla tuetaan ja edistetään sekä taiteilijan että Harjavallan kaupungin kulttuuria ja näkyvyyttä. Harjulan taiteilijakodin omistaa Emil Cedercreutzin Säätiö, ja Harjavallan kaupunki vastaa Emil Cedercreutzin museon toiminnasta. Taiteilijakodin lisäksi museokokonaisuuteen kuuluvat Maahengen temppelin kansatieteelliset kokoelmat, taidemuseo ja veistospuisto.



Kirjan kirjoittaja FT Jukka Relas on kansatieteilijä ja taidehistorioitsija, joka on erikoistunut aineellisen kulttuuriperinnön, taiteen ja kulttuurihistorian tutkimiseen. Hän on perehtynyt erityisesti talonpoikaisesineistöön sekä 1700–1800-lukujen säätyläisesineistöön, sisustukseen ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi Relas on tutkinut suomalaista taidetta vuosilta 1850–1950. Valokuvataiteilija Niclas Warius on ottanut kirjan kuvat Harjulasta nykyasussaan.

Emil Cedercreutz ja taiteilijakoti Harjula

Kirjoittaja: Jukka Relas

176 sivua, sidottu, kieli suomi

Parvs, 2023

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi

Lisätietoa säätiöstä: Veikko Lahtinen, Emil Cedercreutzin Säätiö, e.c.saatio@kolumbus.fi