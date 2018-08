Emma-automaattipelistä 71 753 euron voitto Jyväskylään

Mobiilipelaaja Jyväskylästä pelasi keskiviikkona Veikkauksen nettikasinolla Emma-automaattipeliä. Kahden euron panoksella Emmaa pelannutta jyväskyläläistä onnisti, kun hän voitti 71 753 euron Megapotin.

Emma-pelin edellinen Megapotti meni Ylöjärvelle toukokuussa. Silloin voitto oli 71 778 euron suuruinen.



Veikkauksen nettikasinon Emma-peliin on liitetty usean pelin yhteinen kasvava RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. RAY Jackpotissa on kolme voittotasoa, ja korkein taso on aina vähintään 25 000 euroa.



Voittaminen Veikkauksen automaattipeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.