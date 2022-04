Emma Kari: EU:n energiapakotteita laajennettava

Emma Kari: Vihreiden investointien kiihdytyskaista käynnistyy 6.4.2022 16:09:20 EEST | Tiedote

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista on ollut ongelma pitkään. Se on lisännyt ilmastopäästöjä ja luontokatoa. Samalla riippuvuus erityisesti Venäjältä tuodusta energiasta on turvallisuusriski. Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kirjoitti Vihreässä blogissa juuri päättyneessä kehysriihessä tehdyistä päätöksistä nopeuttaa puhtaiden ympäristöystävällisten hankkeiden luvitusta.