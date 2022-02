Emma Kari: Soita on suojeltu historiallinen määrä tällä hallituskaudella

Luonnonsuojelun rahoitus on nostettu tällä hallituskaudella historiallisen korkealle tasolle. Tästä on syytä olla ylpeä, vaikka työtä on edelleen tehtävänä, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari Vihreiden blogissa.

- Historiallisen korkean luonnonsuojelurahoituksen turvin vuonna 2020 käynnistetty Helmi-elinympäristöohjelma on keskeinen keino suojella, ennallistaa, kunnostaa ja hoitaa arvokkaita elinympäristöjä. Keväällä 2021 hallitus teki periaatepäätöksen ohjelman ulottamisesta vuoteen 2030 asti. Tämä on todellinen lottovoitto Suomen luonnolle ja sen tulokset näkyvät jo nyt, Kari sanoo. Karin mukaan vuonna 2021 ylitettiin vuoden 2020 tulokset, jotka nekin olivat jo ennätykselliset soiden ennallistamisen ja soiden suojelun näkökulmasta. - Soiden suojelussa ylitimme jo entuudestaan kunnianhimoisen 5000 hehtaarin suojelutavoitteemme reilusti ja suojeluohjelman kautta saimme myös arvokkaiden lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostuksen hyvään vauhtiin. Näiden lisäksi olemme kunnostaneet ja hoitaneet metsiä, lintuvesiä, rantoja, pienvesiä ja perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja ketoja, Kari kirjoittaa. Karin mukaan Helmi-ohjelman vahvuutena ovat sen sisältämät konkreettiset toimenpiteet. - Olemme tällä hallituskaudella panostaneet luonnonsuojeluun historiallisen paljon. Tämän tulee jatkossa ollakin perustaso. Työtä on paljon, mutta se myös etenee, Kari toteaa. Kari kirjoitti aiheesta Vihreään blogiin. Blogi luettavissa Vihreiden verkkosivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/soita-on-suojeltu-historiallinen-maara/

