Emma Kari: Vihreiden investointien kiihdytyskaista käynnistyy

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista on ollut ongelma pitkään. Se on lisännyt ilmastopäästöjä ja luontokatoa. Samalla riippuvuus erityisesti Venäjältä tuodusta energiasta on turvallisuusriski. Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kirjoitti Vihreässä blogissa juuri päättyneessä kehysriihessä tehdyistä päätöksistä nopeuttaa puhtaiden ympäristöystävällisten hankkeiden luvitusta.

Seuraavat kymmenen vuotta ovat kriittisiä vihreässä siirtymässä. Valtion toimien lisäksi tarvitsemme mukaan myös yritykset, jotka ovat viime vuosina olleet usein kirittäjän roolissa ilmastotoimille ja vihreän siirtymän ratkaisuille. On arvioitu, että vihreän siirtymän investointien mittakaava voi olla Suomessa kymmeniä miljardeja euroja. – Seuraavina vuosina rakennamme Suomen energiaitsenäisyyttä, nopeutamme irrottautumista ulkomaisesta fossiilienergiasta ja otamme käyttöön puhtaita kotimaisia ratkaisuja. Luvituksella on tässä suuri rooli. Lupaprosessien sujuvuus tai krooninen resurssipula luvituskäsittelyssä eivät saa olla pullonkauloja vihreän siirtymän edistymisessä tai estää laadukasta ympäristöluvitusta. Siksi hallitus päätti juuri päättyneessä kehysriihessä nopeuttaa puhtaiden ympäristöystävällisten hankkeiden luvitusta, Kari kirjoittaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vihreän siirtymän investointien kiihdytyskaistan käyttöönottoa. – Valmistelemme ympäristöministeriössä määräaikaisen lain, jossa säädetään etusijasta lupamenettelyissä ja muissa viranomaiskäsittelyissä puhtaille ja ympäristöystävällisille hankkeille, jotka edistävät vihreää siirtymää ja eivät aiheuta merkittävää haittaa. Tämä koskee esimerkiksi uusiutuvaa energiaa ja vähähiilistä vetyä sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä. Kun fossiilisista polttoaineista halutaan irtautua, näitä hankkeita pitää pystyä myös priorisoimaan, Kari korostaa. Myös digitalisaatioon panostetaan. – Olisi lyhytnäköistä kitsastella tietojärjestelmissä, kun sujuvammalla lupien käsittelyllä saadaan satojen miljoonien tai miljardien investoinnit nopeammin maaliin, Kari jatkaa. Koko blogi luettavissa verkossa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/vihreiden-investointien-kiihdytyskaista-kaynnistyy/

