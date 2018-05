EMMA on valittu Vuoden museoksi 2018

Espoosta FCAI:n jäsen: tutkijat kehittämään tekoälyä kaupungin palveluihin 23.5.2018 15:38 | Tiedote

Espoon kaupunki on liittynyt Suomen tekoälyn tutkimuskeskus FCAI:n (Finnish Center for Artificial Intelligence) jäseneksi. FCAI on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston käynnistämä tutkimuskeskus, joka kokoaa Suomen parhaat tekoälytutkijat. FCAI:n tavoitteena on saada kehittyneimmät tekoälymenetelmät yritysten, julkisten organisaatioiden ja yhteiskunnan käyttöön.