Emma Raitoharju on Vuoden dosentti Tampereella

Jaa

Tampereen dosenttiyhdistys valitsi Vuoden dosentiksi nuoren nousevan tähden, eli 35-vuotiaan molekulaarisen kliinisen kemian dosentin Emma Raitoharjun. Raitoharju on erikoistunut epidemiologiseen epigeneettiseen tutkimukseen. Hänen pääasiallinen projektinsa on tällä hetkellä ”Lyhyiden proteiinia koodaamattomien RNA:iden yhteys elintapasairauksiin”.

Raitoharju työskentelee akatemiatutkijana Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa.

Raitoharju on tehnyt laajaa kansainvälistä yhteistyötä alansa eri tutkijoiden kanssa. Palkinnon perusteluissa häntä kiitellään ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä epigeneettisestä tutkimuksesta. Raitoharjua pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, miten nuori tutkija voi menestyä vaikealla ja vaativalla tutkijan uralla.

Raitoharju on työskennellyt vuodesta 2008 Tampereen yliopiston kliinisen kemian tutkimusryhmässä, jossa hän on tehnyt opinnäytteensä pro gradusta väitöskirjaan saakka. Tutkimusuransa alussa hän tutki genetiikan yhteyttä valtimokovettumatautiin sekä yksilön riskiin saada sydänkohtaus. Tästä tutkimuskohteesta hän siirtyi transkriptomiikan kautta tutkimaan erilaisten epigeneettisten profiilien yhteyttä kardiometabolisiin sairauksiin.

Raitoharju on kiinnostunut erityisesti proteiinia koodaamattomista RNA:ista sekä niiden ilmentymisen säätelystä DNA-metylaation kautta. Suuremmista tutkimuskysymyksistä hän haluaisi päästä ratkomaan DOHaD (Develomental Origins of Health and Disease) hypoteesin ja hankittujen ominaisuuksien periytyvyyttä mahdollistavia mekanismeja.

Raitoharju kertoo lähestyvänsä tutkimuskysymyksiä epidemiologisesta näkökulmasta ja työskentelevänsä potilas- ja seuranta-aineistojen parissa. Viime vuosina LASERI (The Young Finns Study) tutkimusaineisto on mahdollistanut suuren osan hänen tutkimuksistaan.

– Tutkimukseni on nykyisin pääosin laskennallista, vaikka minulla onkin vahva molekyylibiologinen tausta, Raitoharju kertoo.

Raitoharju on saanut viime vuosina kolme Suomen Akatemian rahoitusta: tutkijatohtori 2015, akatemiaprojekti 2020 ja akatemiatutkijan rahoitus 2021. Raitoharju on ollut tuottoisa julkaisija. Hänellä on yli 50 alkuperäisjulkaisua, jotka ovat ilmestyneet korkeatasoisissa tiedelehdissä kuten Nature Genetics, Am J Hum Genet, Circulation, Molecular Psychiatry. Osaan julkaisuista on viitattu jopa yli 400 kertaa.

Dosenttipalkinto luovutetaan 9.9.2021 pidettävässä tilaisuudessa.