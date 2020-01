EMMAn vuoden 2019 kävijätavoitteet ylittyivät – tällaisiin kävijämääriin päästiin viimeksi vuonna 2008! 

Vuonna 2019 EMMAssa vieraili 135 019 kävijää. Määrä ylitti museon kävijätavoitteet. EMMAn ohjelmassa nähtiin vetovoimaisia kansainvälisiä ja kotimaisia näyttelyitä. Yleisöä keräsivät myös suositut tapahtumapäivät sekä muut yleisöpalvelut. Näyttelyistä yleisöä kiinnostivat eniten Michael Jackson: On the Wall ja Interwoven – Yhteen kudotut.

Vuoden 2019 aloittanut The Men Who Fell from Earth -näyttely kokosi yhteen kolme nykymaalaustaiteen keskeistä nimeä Jonathan Meesen, Tal R:n ja Daniel Richterin. Kesäkuussa avautui taiteen ja muotoilun rajapinnalle asettuva ryhmänäyttely Interwoven – Yhteen kudotut. Syyskaudella nähtiin Michael Jackson: On the Wall ja lokakuussa ensiesityksen sai Tatsuo Miyajiman tilausteos Sky of Time.

EMMAn vuoden 2019 suosituimmat näyttelyt olivat Interwoven – Yhteen kudotut, jossa vieraili noin 90 000 kävijää, sekä Michael Jackson: On the Wall noin 70 000 kävijällä. 48 taiteilijan tulkintoja Michael Jacksonista esittelevä näyttely on esillä EMMAssa 26.1.2020 asti ja Interwoven – Yhteen kudotut 1.3.2020 asti. Tatsuo Miyajiman Sky of Time on nähtävillä 8.3.2020 asti.

Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa esittelevässä Kosketus-näyttelyssä tehtiin laajamittainen uudistus. Pysyvästi esillä olevaan näyttelyyn valmistui syksyllä näyttelyyn uusi kokonaisuus, joka käsittelee ihmistä, arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä.

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmaa esittelevässä Bryk Wirkkala -katseluvarastossa nostettiin esille Rut Brykin Seita-kankaiden kokonaisuus ja EMMAn tuottama dokumentti Brykistä valmistui Japanissa kiertävän Rut Bryk: Perhosen kosketus -näyttelyn yhteyteen. Dokumenttia esitettiin myös EMMAn katseluvarastossa kevään aikana. Myös Tapio Wirkkalan töitä nähtiin ulkomailla. Venetsiassa Muranon lasimuseossa oli esillä Wirkkalan näyttely 7.5.–29.9.2019.