Emmi Lintonen PES Womenin hallitukseen

Demarinaiset: Kriisialueiden naiset ja tytöt eivät ole turvassa 13.5.2022 14:25:59 EEST | Tiedote

Jo yli kaksi kuukautta kestänyt sotatila Ukrainassa on saanut aikaan humanitaarisen katastrofin. Yli neljä miljoonaa siviiliä on paennut kotimaastaan ja lisäksi heihin sekä Ukrainaan jääneisiin siviileihin on kohdistunut julmia sotarikoksia, kuten seksuaaliväkivaltaa, seksuaalissävytteistä kidutusta ja väkivallalla uhkailua. Rikokset ovat kohdistuneet erityisesti naisiin ja tyttöihin ikään katsomatta.