Emotion-ketju kasvaa: Pieksämäki, Rovaniemi ja Redi uusia myymälöitä

Suomen suurin kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliikeketju Emotion on kasvanut 3–5 myymälän vuositahtia, eikä hidastumista näy. Vuoden 2018 lähestyessä loppuaan ketjulla on jo 38 myymälää ja lisää uusia suunnitellaan avattavaksi ensi vuonna.

Uusin Emotion-myymälä avattiin Pieksämäellä keskiviikkona 21.11. Se, sekä syksyn aikana avatut Rovaniemen ja Helsingin Redin myymälät edustavat Emotionin uudistettua konseptia. Sisustuksella on edelleen helpotettu asiakaspalvelua: brändit nousevat selkeästi esiin ja myymälässä on lisätty mahdollisuuksia meikkauksen ja ihonhoidon opastukseen.

Emotion tarjoaa monipuolisen valikoiman kansainvälistä ja suomalaista huippukosmetiikkaa ja terveystuotteita sekä naisille että miehille.

– Emotionin valikoimasta asiakkaalle löydetään aina sopivimmat tuotteet hänen lähtökohdistaan. Eihän kenenkään meikkipussista löydy vain yhden merkin tuotteita vaan erilaisia tuotteita eri hintaluokista. Me haluamme auttaa asiakkaita ja koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme kauneusneuvontaan, kertoo ketjupäällikkö Birgitta Remes SOK Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan ketjuohjauksesta.

Emotion-ketjun vahvuus on henkilökohtainen palvelu. Kaikilla Emotionin työntekijöillä on kosmetiikka-alan koulutus. He ovat moniosaajia, jotka palvelevat, meikkaavat ja neuvovat kaikenikäisiä asiakkaita innostuneen ammattilaisen otteella.

Vuoden lopussa ketjussa on jo yhteensä 38 myymälää. Kiireisempänä päivänä asiakkaalla on mahdollisuus täydentää meikkipussiaan verkkokaupassa.

Panostus kauneuden erikoismyymälöiden lisäämiseen myös tulevina vuosina pohjautuu tunnistettuun trendiin: omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja siihen panostaminen on ihmisille tärkeää. Ja tähän tarpeeseen Emotion vastaa.